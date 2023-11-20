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Son dakika... Zonguldak'ta kaybolan kuru yük gemisi battı: 11 Türk denizci kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Kafkametler#Gemi
Son dakika... Zonguldakta kaybolan kuru yük gemisi battı: 11 Türk denizci kayıp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 10:35

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında aşırı yağış ve fırtınadan batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kayıp 12 personelden 1’inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Batman'da sel nedeniyle bir kadın hayatını kaybetmişti, kaybolan 3 çocuğundan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından saatteki hızı 100 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından Kdz. Ereğli ilçesinde hayat adeta felç oldu. İlçe açıklarında İzmir'e kuru yük taşıyan Kafkametler isimli yük gemisi, 12 mürettebatıyla önce liman içine sürüklendi. Gemiyle mendireğe çarptıktan sonra iletişim kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada geminin çarpmanın ardından battığını ve 12 mürettebatla iletişim kurulamadığını ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Son dakika... Zonguldakta kaybolan kuru yük gemisi battı: 11 Türk denizci kayıp

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MÜRETTEBATIN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

Son dakika... Zonguldakta kaybolan kuru yük gemisi battı: 11 Türk denizci kayıp

BİR PERSONELİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden’1’inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.

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Son dakika... Zonguldakta kaybolan kuru yük gemisi battı: 11 Türk denizci kayıp

Karaya oturarak ortadan ikiye bölünen Pallada isimli kuru yük gemisi dron ile havadan görüntülendi.

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Son dakika... Zonguldakta kaybolan kuru yük gemisi battı: 11 Türk denizci kayıp

KAYIP 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci Sokak'ta Lalihan Güner (54), yanındaki 5 çocuk ile evinin önündeyken suya kapılarak sürüklendi. Çocuklardan 2’si bir yakını tarafından kurtarılırken, 3 çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aramalarda Lalihan Güner’in cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna konuldu.

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Arama çalışmalarında, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedenleri morga götürülürken, diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Zonguldakta kaybolan kuru yük gemisi battı: 11 Türk denizci kayıp

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#Zonguldak#Kafkametler#Gemi

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