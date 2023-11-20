×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın! Fırtına, kar, şiddetli yağış... 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Fırtına
Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın Fırtına, kar, şiddetli yağış... 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan hava durumu raporunda 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Hafta sonu yurt genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, bugün Doğu Anadolu ve Karadeniz'de etkisini sürdürecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bölge bölge uyardı. İşte haftalık hava durumu tahmini...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın Fırtına, kar, şiddetli yağış... 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ fırtına

Rüzgârın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın Fırtına, kar, şiddetli yağış... 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan paylaşımı şöyle:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar var. Karadeniz bölgesinin kıyısı ile Güney Doğu'nun doğusu yağmurlu. Doğu'da rüzgar kuzeyden kuvvetli. Sıcaklık Batı'da yükseliyor.

İstanbul bugün bulutlu, akşam yağmur var ama etkili değil(12C). İzmir (17), Antalya (21), Ankara yüksekler kar alır 6(C). Yarın hava daha sakin çarşamba Batı kıyılarına yağış geliyor. Risk yaratmayacak. Yağış Anadolu'da da hafta sonunda devam edecek.

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Gemi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadıBakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Gemi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!