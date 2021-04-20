MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis cezası
GeriGündem Son dakika... Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cavit AKGÜN/ MUĞLA (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet hapis cezası

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar birazdan...

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Zeynep Şenpınar (25), geçen yıl 24 Mayıs’ta, erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun (27) evine gitti. Kemaloğlu, önce dövdüğü Şenpınar’ı daha sonra 37 yerinden bıçakladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Zeynep Şenpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Kemaloğlu hakkında ’beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ istemiyle dava açıldı.

Zeynep’i öldüren boksörün cezai ehliyeti tam
Zeynep’i öldüren boksörün cezai ehliyeti tam
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından katledilmişti İddianamede önemli detay
Boksör sevgilisi tarafından katledilmişti! İddianamede önemli detay
Boksörün öldürdüğü Zeynepin annesi konuştu: Her tarafı mosmordu
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi konuştu: Her tarafı mosmordu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi