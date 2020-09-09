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Hasan AKYILDIZ/MUĞLA,(DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 21:40 | Son Güncelleme:

Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

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Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

MUĞLA'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın öldürülmeden saatler önce binadan kaçtığı başka bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Zeynep Şenpınar’ın binadan hızla ayrıldığı, Selim Ahmet Kemaoğlu’nun ise peşinden giderek Zeynep’i eve getirdiği görülüyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

Mesajlar ortaya çıktı Milli boksör kız arkadaşı Zeynep Şenpınarı öldürmüştü...
Mesajlar ortaya çıktı! Milli boksör kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldürmüştü...
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