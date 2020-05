Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi konuştu: Her tarafı mosmordu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Zeynep Şenpınar (25), Ramazan Bayramı’nın birinci günü Muğla’da oturduğu evde Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şenpınar’ın cenazesi, pazartesi günü toprağa verildi. Anne Aruz Şenpınar, bayramın ikinci günü toprağa verdiği kızının mezarını ziyaret etti. Anne Şenpınar, kızının cinayet şüphelisi ile uzun bir arkadaşlık yaşamadığını açıklayarak “Kışın arkadaş oldular ama 1 ay konuştuktan sonra ayrıldılar. Kızım istemediği için ayrıldı, ‘Önce okulumu bitireceğim’ dedi. Ayrıldıktan sonra katil sürekli kızımı tehdit ediyordu. Kızım katilden şikâyetçi olmuştu ama tehdit edildiği için geri çekti. Bu kadar suç kaydı olduğunu bilmiyordum. Kızım da bilmiyordu, bilse bununla çıkmazdı. Asla birlikte yaşamıyorlardı” ifadelerini kullandı.

‘KIZIMI GASP EDİYORDU’

Baskı yaparak kızından sürekli para aldığını belirten anne Şenpınar, “Ağabeyi gönderdi, ben gönderdim. Her aylığımı aldığımda kızıma gönderiyordum. Katil her ay kızımdan zorla para alıyormuş. Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce, 1000 Euro gönderdiler. Bu 1000 Euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede? Katil aldı” dedi. Kızının cenazesini yıkamayı hiç unutmayacağını belirten Şenpınar, “Kızım çok çırpınmış. Kızımı kendi elimle yıkadım. Elleri, her tarafı mosmordu, her tarafı delik deşikti. Ne yapayım ne diyeyim bu katile? Allah’ından bulsun” dedi.

‘MİLLİ BOKSÖR DEĞİL’

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Selim Ahmet Kemaloğlu ülkemizi ve federasyonumuzu yurtdışında milli formayla temsil etmemiştir. Böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.