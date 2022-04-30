Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Yunanistan'a tatbikat resti: Türk Hava Kuvvetleri çekildi

#Tatbikat#Yunanistan#Türk Hava Kuvvetleri
Son dakika... Yunanistana tatbikat resti: Türk Hava Kuvvetleri çekildi

Türk Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan, tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine çekildi. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Katılımcı ülkelerin çağrı adı 'Tiger' (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı ülkede 'Tiger Meet' adı altında tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs'ta Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Yunanistanın provokasyonuna müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildiYunanistan'ın provokasyonuna müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildiHaberi Görüntüle

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan çağrı adlı 192'nci Filo unsurlarının da katılması planlandı. Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi. Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçerek, uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Yunanistan'ın, 'Tiger Meet' faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı. Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rusların korkulu rüyası Kievin hayaleti öldürüldü... Kimliğini açıkladılarRusların korkulu rüyası 'Kiev'in hayaleti' öldürüldü... Kimliğini açıkladılar Haberi Görüntüle

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin "Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tatbikat#Yunanistan#Türk Hava Kuvvetleri

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray