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Son dakika... Yunanistan'ın provokasyonuna müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi

#Yunanistan#Türk Hava Sahası#Son Dakika

Türk hava sahasını üç gün içinde toplam 30 defa ihlal eden Yunanistan savaş uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri misliyle karşılık verdi. Yunanistan’ın son üç günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan, Ege'de hukuk dışı, provokatif, saldırgan eylem ve söylemlerine devam ediyor.

Türkiye'nin sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan'ın, Ege'de gerilimi artırmayı, tansiyonu yükseltmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

3 GÜN İÇİNDE 30 İHLAL

Bu kapsamda Yunanistan Hava Kuvvetlerine at uçaklar ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Bununla kalmayan Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi.

Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan’ın son üç günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

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"KURGULANMIŞ BİR PROVOKASYON"

Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde daima uluslararası hukuk ve iyi komşuluk kapsamında sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Yunanistan ise Türkiye’nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine her fırsatta yaptığı provokasyonları sürdürdüğüne dikkati çekti.

Her üç günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen tarafın Yunanistan olduğuna dikkati çeken kaynaklar, "Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok daha etkin hale gelmesinin Yunanistan tarafında büyük rahatsız oluşturduğunu aktaran kaynaklar, "Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

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"YUNANİSTAN'IN İDDİALARINI RADAR KAYITLARI YALANLAMAKTADIR"

Ege'de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan olduğunu bir kez daha dile getiren kaynaklar, "Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her üç günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" vurgusunu yaptı.

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#Yunanistan#Türk Hava Sahası#Son Dakika

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