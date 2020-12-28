Son dakika... Yolcu minibüsü TIR'la çarpÄ±ÅŸtÄ±: Ölü ve yaralÄ±lar var
Hakkari - YÃ¼ksekova kara yolunun BeÅŸatlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda Van'a giden yolcu minibÃ¼sÃ¼, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaza ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda YÃ¼ksekova- Van karayolunun 7 kilometresi BeÅŸatlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.ÂHakkari - YÃ¼ksekova kara yolu BeÅŸatlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda Van'a giden 30 AAB 184 plakalÄ± yolcu minibÃ¼sÃ¼, sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin 15 metreye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yolda, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen 33 CKB 35 plakalÄ± TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
Haber verilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen jandarma ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±, AFAD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de yaralÄ±larÄ± minibÃ¼sten Ã§Ä±kararak YÃ¼ksekova Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.
HayatÄ±nÄ± kaybeden 4 kiÅŸinin cenazesi YÃ¼ksekova Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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