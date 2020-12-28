MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Yolcu minibüsü TIR'la çarpÄ±ÅŸtÄ±: Ölü ve yaralÄ±lar var
GeriGÃ¼ndem Son dakika... Yolcu minibüsü TIR'la çarpÄ±ÅŸtÄ±: Ölü ve yaralÄ±lar var
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Gündem
YaÅŸar KAPLAN/YÜKSEKOVA (DHA) - AA
Haber GiriÅŸ: 28.12.2020 - 09:34 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Yolcu minibüsü TIR'la çarpÄ±ÅŸtÄ±: Ölü ve yaralÄ±lar var

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Abone Olgoogle-news

Hakkari - YÃ¼ksekova kara yolunun BeÅŸatlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda Van'a giden yolcu minibÃ¼sÃ¼, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaza ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

12
  • Hakkaride feci kaza
  • Hakkaride feci kaza
  • Hakkaride feci kaza
  • Hakkaride feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda YÃ¼ksekova- Van karayolunun 7 kilometresi BeÅŸatlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.ÂHakkari - YÃ¼ksekova kara yolu BeÅŸatlÄ± kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda Van'a giden 30 AAB 184 plakalÄ± yolcu minibÃ¼sÃ¼, sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin 15 metreye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yolda, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen 33 CKB 35 plakalÄ± TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

Haber verilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen jandarma ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±, AFAD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de yaralÄ±larÄ± minibÃ¼sten Ã§Ä±kararak YÃ¼ksekova Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybeden 4 kiÅŸinin cenazesi YÃ¼ksekova Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼zcede iÅŸÃ§i servisi devrildi: 9 yaralÄ±
Düzce'de iÅŸçi servisi devrildi: 9 yaralÄ±
False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle