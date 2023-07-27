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Son dakika: YKS tercih kılavuzu yayınlandı... YKS 2023 tercihleri son gün ne zaman?

Güncelleme Tarihi:

#YKS#ÖSYM#Kılavuz
Son dakika: YKS tercih kılavuzu yayınlandı... YKS 2023 tercihleri son gün ne zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:19

YKS 2023 tercih işlemleri ÖSYM tarafından bugün başlatıldı. ÖSYM YKS 2023 tercihleri son günü ile ilgili bilgileri de kılavuzda paylaşmıştı. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. İşte YKS tercih kılavuzu 2023 ve tercih yapmak isteyen adayların bilmesi gerekenler...

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3 buçuk milyondan fazla aday 17-18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı.

YKS TERCİH KILAVUZU 2023

Adaylar 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapabilecekler.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır." denildi.

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#YKS#ÖSYM#Kılavuz

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