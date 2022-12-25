Son dakika: Yılın son Kabine Toplantısı yarın! Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak

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Yılın son Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi de Kabine'nin en sıcak başlığı. EYT'ye takılan yüzbinlerce kişinin gözü kulağı düzenlemeye dair detaylara çevrildi. Yarın gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda EYT çalışmasında son durum ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplantıda kapsamlı sunum yapması bekleniyor. EYT'de geçerli formülün ne olacağı, yaş şartının olup olmayacağı, ne zaman Meclis'e sunulacağı soruları Kabine'de yanıt bulacak. Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasına Kabine toplantısında son şeklinin verilmesi ve Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın Kabine sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET



Asgari ücrete yapılan %54 zam da Kabine'de değerlendirilecek. Asgari ücrette işverene verilecek 250 TL'lik destek için kanun değişikliği gerekiyor. Bu başlıkta ele alınacak hususlar arasında.

ENFLASYONLA MÜCADELE



Enflasyonla mücadele de hükümetin yakın takibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak. Öte yandan yeni yılda esnafa verilecek desteklere bir parantez açılacak.

ARAÇ MUANESİ ÜCRET



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.