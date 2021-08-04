Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de... 'Milletimize güven aşılamaya devam ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''Türkiye Cumhuriyet'ini işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlarla milletimize güven aşılamaya devam ediyoruz.''

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık yapacak. Toplantının saat 12:00 sıralarında başlaması bekleniyor.

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