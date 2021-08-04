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Bir haftadÄ±r devam eden yangÄ±nlar ciÄŸerlerimizi yaktÄ±. Antalya'nÄ±n; Manavgat ve GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ, MuÄŸla'nÄ±n; Marmaris, KÃ¶yceÄŸiz, Milas, KavaklÄ±dere, YÄ±lanlÄ± ve Seydikemer, AydÄ±n'Ä±n; Karacasu,Â Isparta'nÄ±n; SÃ¼tÃ§Ã¼ler, Denizli'nin; Tavas ve GÃ¼ney, Hatay'Ä±n; DÃ¶rtyol ve Adana'nÄ±n Feke ilÃ§elerindeki yangÄ±nlar devam ediyor.

Ä°ÅŸte dakika dakika yangÄ±nlarda son durum.



SAAT 21.20 ANADOLU AJANSI ALEVLERÄ°N SANTRALÄ°N TEL Ã–RGÃœLERÄ°NE KADA YAKLAÅžTIÄžINI DUYURDU

Anadolu AjansÄ±, MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ±nÄ±n KemerkÃ¶y Termik Santrali'nin tel Ã¶rgÃ¼lerine kadar yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, KemerkÃ¶y Termik Santrali personeli tahliye edildiÄŸini ve yanÄ±cÄ± ve patlayÄ±cÄ± maddeler dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.



SAAT 21.00 CNN TÃœRK MUHABÄ°RÄ° MUSTAFA BERBER ANLATTI: 30 SANÄ°YE Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE Ã–LÃœMLE BURUN BURUNA GELDÄ°K

Åžu anda Ã–ren bÃ¶lgesindeyiz. Alevlere 500-600 metre uzaklÄ±ktayÄ±m. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde siyah dumanlarÄ± gÃ¶rmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Alevlerin Milas yoluna doÄŸru gittiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. SonrasÄ±nda alevleri karÅŸÄ±mÄ±zda gÃ¶rÃ¼rken bir anda sol tarafÄ±ma dÃ¶nÃ¼nce alevlerin gÃ¼venli noktaya geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Yol Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¶zler, kozalak parÃ§asÄ±, yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki otlara sÄ±Ã§radÄ±. 30 saniye iÃ§erisinde Ã¶lÃ¼mle burun buruna geldik.

SAAT 20.00 MÄ°LAS'TAKÄ° YANGIN BÃ–LGESÄ°NDE MAHSUR KALAN KÄ°ÅžÄ° KURTARILDI

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Milas'Ä±n FesleÄŸen YaylasÄ±â€™ndaki yangÄ±nda mahsur kalan bir vatandaÅŸÄ±n, Hava Kuvvetleri'nin 125'inci EÄŸitim Filo KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na ait helikopter ve gÃ¶revli personel tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Dumandan etkilenen vatandaÅŸÄ±mÄ±za ilk mÃ¼dahale helikopterde yapÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede mahsur kalan baÅŸka vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere havadan keÅŸif faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerine de yer verildi.



SAAT 19.30Â MSB, DÃ–RTYOL'DAKÄ° YANGIN Ä°Ã‡Ä°N 160 PERSONEL GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LDÄ°

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hatay ValiliÄŸiâ€™nin talebi Ã¼zerine DÃ¶rtyol ilÃ§esinde baÅŸlayan yangÄ±na mÃ¼dahale iÃ§in 39â€™uncu Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan 160 personel gÃ¶revlendirilmiÅŸtir" denildi.



SAAT 18:15 DHA VE CNN TÃœRK MUHABÄ°RLERÄ° SON DURUMU BÄ°LDÄ°RDÄ°



DHA MUHABÄ°RÄ° ALPARSLAN Ã‡INAR (MANAVGAT): Åžu anda bir yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± geÃ§ti, sorti yapÄ±yor. Birazdan o noktaya bir su atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek. O noktaya Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren hem helikopter hem uÃ§akla sÄ±k ÅŸekilde su atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Bu da o noktadaki yangÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesinde bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±. Bu daÄŸÄ±n etrafÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli yerleÅŸkeler var. Isparta ve Konya Antalya orman arazilerinin tam sÄ±nÄ±r noktasÄ± burasÄ±. YangÄ±n bu daÄŸÄ± aÅŸtÄ±ktan sonra Isparta ve Konya sÄ±nÄ±rlarÄ±na da girmiÅŸ olacaktÄ±. Åžu anda bir helikopter geliyor. O da bambisindeki suyu bu alana bÄ±rakmÄ±ÅŸ olacak.Â O alanda yangÄ±nÄ±n alevlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildiÄŸini sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n.Â Manavgat'ta tek devam eden ve en Ã¶nemli nokta burasÄ± diyebiliriz.



CNN TÃœRK MUHABÄ°RÄ° MUSTAFA BERBER (MÄ°LAS):Â Â BÃ¶lgede tek helikopter gÃ¶rev yapÄ±yordu ancak kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde 3 helikopter gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ sÃ¶yleyebilirim. DumanlarÄ±n kaplÄ± olduÄŸu yer kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce alevlerle kaplÄ±ydÄ± ancak o alevler sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaÄŸ taraftan 2. helikopter geliyor. AldÄ±ÄŸÄ± suyu yangÄ±n bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rerek gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nden alevleri sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 2 saat Ã¶nce alevler bir anda yÃ¼kselmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. SabahÄ±n ilk saatlerinde hendek kazÄ±lmÄ±ÅŸ, personel tahliye edilmiÅŸ, termik santraldeki nitrojen boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



CNN TÃœRK MUHABÄ°RÄ° SÄ°NAN KUNTER (TURGUT KÃ–YÃœ):Â Alevler Turgut kÃ¶yÃ¼nde maalesef yerleÅŸim yerlerine yakÄ±n. MÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor.Â Ekipler ormanÄ±n iÃ§lerine kadar girdiler ve alevlerin yoÄŸun olduÄŸu yerlere mÃ¼dahale ediyorlar. Ä°tfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerin hemen Ã¼stÃ¼nde yÃ¼ksek gerilim hattÄ± var.Â Ä°tfaiye ekipleri kahramanca, canlarÄ± pahasÄ±na mÃ¼cadele ediyorlar.Â Burada asÄ±l bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadeleyi hava koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± veriyoruz. RÃ¼zgar gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸa geÃ§mesiyle birlikte yer yer Ã§ok sert esmeye baÅŸladÄ±.



SAAT 17:30 - TERMÄ°K SANTRALE 400 METRE KALDI

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esinde KemerkÃ¶y Termik Santrali'ne kadar yaklaÅŸan yangÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor.

Alevler santralin 400 metre yakÄ±nÄ±na kadar yaklaÅŸtÄ±.

Personeli tahliye edilen, yakÄ±t tanklarÄ± da boÅŸaltÄ±lan santralde, olasÄ± bir yangÄ±na karÅŸÄ± tÃ¼m Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

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Ekipler santral Ã§evresinde ve yerleÅŸimin yoÄŸun olduÄŸu alanlarda gÃ¼venlik amacÄ±yla bekletiliyor.

SAAT 17:00 - MANAVGAT'TAKÄ° YANGINDA ALEVLER EYNÄ°F OVASI'NA Ä°LERLÄ°YOR

Manavgat'Ä±n BeydiÄŸin Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ±, Ä°bradÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor. Ä°lÃ§e merkezinde uzaktaki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in ekipler havadan ve karadan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. YangÄ±n, KatrancÄ±, BelbaÅŸÄ± ve GÃ¶lcÃ¼k mevkilerinde yer alan ormanlÄ±k alanda ilerliyor.

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YangÄ±n yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Eynif OvasÄ±'nÄ± Ã§evreleyen daÄŸlara ulaÅŸtÄ±.

YangÄ±nÄ±n Eynif ve ilÃ§e merkezine ulaÅŸmamasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, yakÄ±n bÃ¶lgede bulunan su havuzundan defalarca sorti yaparak mÃ¼cadele verirken, KatrancÄ±, BelbaÅŸÄ± ve GÃ¶lcÃ¼k mevkilerinin Ã¼zerinde yangÄ±ndan dolayÄ± duman bulutu oluÅŸtu.

SAAT 16:50 - SON BÄ°LANÃ‡O AÃ‡IKLANDI

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli yangÄ±nlarla ilgili son rakamlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Pakdemir'li 33 ilde 167 yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 7 ilde ise 16 farklÄ± noktadaki yangÄ±nlarla mÃ¼cadelenin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

SAAT 16:00 - ALEVLER SANTRALE YÃ–NELDÄ°! BAKAN DA BÃ–LGEDE

MuÄŸlaâ€™nÄ±n Milas ilÃ§esinde 5 gÃ¼ndÃ¼r devam eden yangÄ±n, KemerkÃ¶y Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmezâ€™in bÃ¶lgede inceleme ve aÃ§Ä±klama yapmak iÃ§in santrale geldiÄŸi dakikalarda rÃ¼zgar aniden yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaÅŸtÄ±. KemerkÃ¶y Termik Santrali'nin bahÃ§esinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n dumanla kaplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ã–te yandan santralde gÃ¶revli personelin de binadan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.





SAAT 15:55 - ADANA FEKE'DE DE YANGIN



Adana'nÄ±n Feke ilÃ§esinde de bir orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â

Akoluk mevkisinde ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±na helikopter ile Ã§ok sayÄ±da arazÃ¶z ve yer ekibi mÃ¼dahale ediyor.

SAAT 15:35 - SÃœTÃ‡ÃœLER'DE TIR YANINCA ORMANLIK ALANA SIÃ‡RADI!

Isparta'da Ã‡andÄ±r YazÄ±lÄ± Kanyon mevkisindeki yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± SÃ¼tÃ§Ã¼ler ilÃ§esinde, seyir halindeki TIR'Ä±n alev almasÄ±yla kÄ±vÄ±lcÄ±mlarÄ±n ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§ramasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevlere, karadan ve havadan mÃ¼dahale ediliyor.

SAAT 15:15 - MARMARÄ°S'TE EVLERDE 80 METRE KALA TOMA'LI MÃœDAHALE

Marmaris'te devam eden yangÄ±nda, Ã¶ÄŸleden sonra alevler, ilÃ§e merkezine 36 kilometre mesafedeki turistik TurunÃ§ Mahallesiâ€™ndeki yerleÅŸim yerlerini tehdit etmeye baÅŸladÄ±.

TOMA'larÄ±n uzak mesafelere su sÄ±kmasÄ± ile alevler bÃ¼yÃ¼meden kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. 2 saat sÃ¼ren mÃ¼dahale sonunda yangÄ±n yerleÅŸim yerlerine 80 metre kala sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. TOMA ve arazÃ¶zler ters rÃ¼zgarlar nedeniyle Ã§Ä±kmasÄ± muhtemel yangÄ±n iÃ§in Amos mevkisinde bekletilmeye baÅŸlandÄ±.

O anlarÄ± cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen mahalle sakinleri "Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi.

SAAT 15:00 - KIZILDAÄž'DA ALEVLER ETKÄ°SÄ°NÄ° ARTIRDI KIYASIYA MÃœCADELE...

Manavgat'Ä±n KÄ±zÄ±ldaÄŸ Mahallesi'nde yoÄŸunlaÅŸan orman yangÄ±nÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor. Isparta- Konya ve Antalya arasÄ±ndaki ormanlÄ±k sÄ±nÄ±r Ã¼zerinde bulunan KÄ±zÄ±ldaÄŸ'a alevlerin sirayet etmemesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadele veriliyordu ancak saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n, yolun karÅŸÄ±sÄ±ndaki yamaca sÄ±Ã§radÄ±.

Ä°lÃ§enin batÄ±sÄ±na doÄŸru yayÄ±lan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n etkisi ve yoÄŸun dumanla birlikte hÄ±zlandÄ±. Ã–nlenememesi durumunda BeÅŸkonak, Demirciler ve Ankara mahalleleri ile turistik KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon ve TazÄ± Kanyonu'na alevlerin ulaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. BÃ¶lge sarp kayalÄ±k olduÄŸu iÃ§in karadan mÃ¼dahale yapÄ±lamÄ±yor.

Â DHA muhabiri Alparslan Ã‡Ä±nar son durumlu ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:

"Ekipler hem havadan hem karadan kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele ortaya koyuyor. YangÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi en kritik nokta burasÄ±ydÄ±. AmaÃ§ bu daÄŸa alevlerin ulaÅŸmamasÄ±ydÄ±. Ne yazÄ±k ki Ã¶ÄŸle saatlerinde tahmin ediyoruz ki kozalaklarÄ±n sÄ±Ã§ramasÄ± nedeniyle alevler baÅŸladÄ±. Arka tarafÄ±nda yerleÅŸim yerleri var, buralar tamamen tahliye edildi. Kanyonlar var... Isparta ve Konya orman sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Antalya ile birleÅŸtiÄŸi noktaydÄ± burasÄ±. Helikopterlerin mÃ¼dahalesi de sÃ¼rÃ¼yor. Alevlerin bu daÄŸa sÄ±Ã§ramamasÄ± gerekiyordu ancak ne yazÄ±k ki tahmine diyoruz el bombasÄ± gibi patlayan kozalaklar 200 metreye ileriye sÄ±Ã§rayabiliyor ki yangÄ±nÄ±n da bu nedenden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. VatandaÅŸlar da burada 3 gÃ¼ndÃ¼r bu alanda seferberlik sÃ¶z konusu

SAAT 14:45 - Ã‡Ã–KEK MAHALLESi'NDEKi YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esinin Ã‡Ã¶kek Mahallesiâ€™nde dÃ¼n Ã§Ä±kan ve DerekÃ¶y Mahallesiâ€™ne de sÄ±Ã§rayan yangÄ±n, gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶lgede soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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SAAT 14:30 - BÄ°R YANGIN HABERÄ° DE HATAY'DAN

Hatay'Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â Ä°lk gelen bilgilere gÃ¶re; yangÄ±n Kuzuculu Mahallesi Ã–ÄŸÃ¼lbek mevkiindeki E-91 Otoyolu kenarÄ±nda bulunan ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±ktÄ±.



Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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SAAT 14:14 - MANAVGAT'TA NEM DE UMUTLAR DA ARTTI

Manavgat'taki KÄ±zÄ±ldaÄŸ bÃ¶lgesinden son durumu aktaran DHA muhabiri Alparslan Ã‡Ä±nar "BurasÄ± Antalya, Isparta, Konya ormanlarÄ±nÄ±n buluÅŸtuÄŸu kritik bir nokta. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± havadan ve karadan sÃ¼rÃ¼yor. BÃ¶lgede 40 dereceye yakÄ±n bir sÄ±caklÄ±k var. GÃ¼nlerdir yÃ¼zde 10â€™larda seyreden nem oranÄ± bugÃ¼n yÃ¼zde 42â€™ye ulaÅŸtÄ±. Ekiplerin iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±" dedi.

SAAT 14:05 - ORHANÄ°YE'DE ALEVLERE KARÅžI BÃœYÃœK SAVAÅž

Marmaris, Orhaniye'deki tabloyu yorumlayan DHA muhabiri Davut Can "Delikliyol mevkiindeki 3 ev ve restoran tahliye edildi. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± havadan ve karadan hÄ±z kesmeden sÃ¼rÃ¼yor" dedi.





SAAT 13:12 - SON BÄ°LANÃ‡O AÃ‡IKLANDI

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yangÄ±nlara iliÅŸkin son bilanÃ§oyu aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re; 28 Temmuz'dan beri meydana gelen 174 adet orman yangÄ±nÄ±nÄ±n 161'i kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

YangÄ±n sÃ¼ren bÃ¶lgelerde son durum ÅŸÃ¶yle;

Antalya:

Manavgat ve GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§elerinde ÅŸimdiye kadar 21 noktada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. 19'u sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 2 yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor...

MuÄŸla:

Marmaris, KÃ¶yceÄŸiz, Milas, KavaklÄ±dere, YÄ±lanlÄ±, Seydikemer ilÃ§elerinde Ã§Ä±kan 14 yangÄ±ndan 8'si sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 6'sÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in mÃ¼cadele devam ediyor.

AydÄ±n:

Karacasu ilÃ§esinde Ã§Ä±kan 2 yangÄ±ndan birisi sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼, bir yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor

Isparta:

SÃ¼tÃ§Ã¼ler ve EÄŸirdir ilÃ§elerindeki 3 yangÄ±ndan 2'sini kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor

Denizli:

Tavas ve GÃ¼ney ilÃ§elerinde Ã§Ä±kan 4 yangÄ±ndan 2'si sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si ise sÃ¼rÃ¼yor

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SAAT 13.05 -Â Ä°HA'DAN NOKTA ATIÅžI...Â

YangÄ±nlarla mÃ¼cadelede insansÄ±z hava araÃ§larÄ± (Ä°HA) da alevlere "nokta atÄ±ÅŸÄ±" mÃ¼dahale imkanÄ± saÄŸlÄ±yor. Bir Ä°HA'nÄ±n yangÄ±nla mÃ¼cadelede izlediÄŸi rota dikkat Ã§ekti.

Ä°HA'larla geniÅŸ gÃ¶zetlemeler yapÄ±larak hem yangÄ±nÄ±n boyutu daha hÄ±zlÄ± tespit ediliyor hem de sÃ¶ndÃ¼rme esnasÄ±nda bu araÃ§lardan elde edilen bilgilerle nokta atÄ±ÅŸÄ± mÃ¼dahale yapÄ±labiliyor. Ã–zellikle gece yangÄ±nlarÄ±n genel gidiÅŸatÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi, Ä±sÄ± noktalarÄ±nÄ±n tespiti ve mÃ¼dahale yerlerinin daha net belirlenebilmesi, alevlerin daha geniÅŸ sahalara yayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyor.

YangÄ±nlarÄ±n yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemde 7 gÃ¼n 24 saat esasÄ±na gÃ¶re hizmet veren Ä°HA'lar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sahadan alÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, OGM YangÄ±n YÃ¶netim Merkezi'nde anlÄ±k takip ediliyor.

Ã–te yandan, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait Ä°HA'lar, 28 Temmuz'dan itibaren 33 sorti, 462 saat uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirerek, 12 ilde toplam 45 yangÄ±nÄ± tespit etti. Deniz Kuvvetlerine ait Ä°HAâ€™lar ile bugÃ¼ne kadar MuÄŸla'da 19, Manisa'da 2, Antalya'da 8, BalÄ±kesir'de 2, Ã‡anakkale'de 5, Ä°zmir'de 2, Konya'da 2, AydÄ±n'da 1, Isparta'da 1, Denizli'de 1, Burdur'da 1, UÅŸak'ta 1 olmak Ã¼zere toplam 45 yangÄ±n tespit edildi.





SAAT 13:00 - Ã‡IKARMA GEMÄ°SÄ° Ã–REN SAHÄ°LÄ°'NÄ° SÃ–NDÃœRDÃœ

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esi Ã–ren Sahili'nde yÃ¼kselen alevleri bÃ¶lgede gÃ¶rev yapan Ã§Ä±karma gemisi personeli sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

SAAT 12:40 -Â Ã–REN SAHÄ°LÄ°'NDEKÄ° YANGINI Ã‡IKARMA GEMÄ°SÄ° PERSONELÄ° SÃ–NDÃœRDÃœ

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, MuÄŸla'daki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek amacÄ±yla gÃ¶nderilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã§Ä±karma gemisinin personeli Ã–ren Sahili Ã§evresinde yangÄ±n olduÄŸunu fark etti. Geminin kÄ±yÄ±ya yanaÅŸmasÄ±yla personel hortumlarla sahile indi. Ã‡Ä±karma gemisi personeli kÄ±yÄ±daki alevlere mÃ¼dahale etti. Bu sÄ±rada bÃ¶lgedeki jandarma ekipleri de hortumlarÄ± taÅŸÄ±yarak gemi personeline yardÄ±m etti. Ekiplerin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n geniÅŸ bir alana yayÄ±lmadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BÃ¶lgede bulunan vatandaÅŸlar da askeri personele teÅŸekkÃ¼r etti. Â

SAAT 12:30 - SÃœTÃ‡ÃœLER YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

SÃ¼tÃ§Ã¼ler'deki orman yangÄ±nÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SAAT 11:35 - KIZKUMU PLAJI'NI Ã‡EVRELEYEN DAÄžLAR YANIYOR

Marmaris'te Turgut, TurunÃ§ ve Orhaniye mahallelerinde daÄŸlarÄ±n Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±nda yoÄŸunlaÅŸan alevlere mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

Ekipler, nem oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10, rÃ¼zgarÄ±n saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 50 kilometreleri bulduÄŸu bÃ¶lgede, havadan ve karadan yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor. Alevler, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan KÄ±zkumu PlajÄ±â€™nÄ± Ã§evreleyen daÄŸlara ulaÅŸtÄ±. RÃ¼zgar nedeniyle alevler zaman zaman daÄŸlarÄ±n eteklerine inerek, yerleÅŸim yerlerini tehdit ediyor.

DHA muhabiri Davut Can da CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Orhaniye'deki son durumu ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:

''Orhaniye mevkiindeki KÄ±zkumu PlajÄ±'nÄ± Ã§evreleyen daÄŸlarÄ± sarmÄ±ÅŸ durumda, yerleÅŸim yerlerini tehdit ediyor. Hava sÄ±cak olduÄŸu iÃ§in alevler filizleniyor. Marmaris'te tÃ¼m zamanlarÄ±n sÄ±caklÄ±k rekorunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Bakan Pakdemirli. RÃ¼zgar kuzeyli yÃ¶nlerden esiyor, saatteki hÄ±zÄ± 65 km'yi buluyor. Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz mahallede bir Ã§ok kiÅŸi tahliye edilmiÅŸ durumda. KÄ±zkumu plajÄ±ndaji tekneler de alevlere Ã¶nlem amaÃ§lÄ± aÃ§Ä±klara demirledi. Armutalan, Ä°Ã§meler, TurunÃ§, HisarÃ¶nÃ¼, Orhaniye mahallelerinde etkili oldu yangÄ±n. 10 bin turist ve yerli vatandaÅŸ evlerinden ve otellerinden tahliye edildi.''

SAAT 10:41 - Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor. Ä°lÃ§ede 28 Temmuz'da Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in ekipler yoÄŸun mÃ¼cadele veriyor. Orman yangÄ±nÄ±, KÄ±zÄ±ldaÄŸ Ã§evresinde etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

SAAT 10:30 - ANTALYA'DA 2 Ä°LÃ‡EDE 4 NOKTADA YANGIN SÃœRÃœYOR

Antalya'da 28 Temmuz'dan bugÃ¼ne kadar 19 noktada yangÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, 14'Ã¼nÃ¼n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Manavgat yangÄ±nÄ± ilÃ§enin batÄ±sÄ±nda Demirciler Mahallesi'nde, doÄŸusunda ise GÃ¼lendaÄŸÄ± mevkiinde sÃ¼rÃ¼yor. GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ Ã‡ayÄ±rucu'ndaki yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Ä°lÃ§enin gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yangÄ±n, Alara Ã‡ayÄ±'nÄ±n Alanya tarafÄ±ndan kuzey batÄ±ya gelme riski taÅŸÄ±yor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uÃ§aklarla bÃ¶lgedeki sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yeniden hÄ±zlandÄ±.

YILKI ATLARI TEHLÄ°KEDE

Manavgat yangÄ±nÄ± dÃ¼n ilÃ§enin kuzeybatÄ±sÄ±nda BeydiÄŸin, SÄ±rtkÃ¶y, Ã‡ardak ve KÄ±zÄ±ldaÄŸ mahallelerinde devam ederek yapÄ±mÄ± devam eden Antalya- Konya Karayolu DemirkapÄ± tÃ¼neli bÃ¶lgesini aÅŸarak Ä°bradÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± Eynif OvasÄ±'na doÄŸru ilerledi. YangÄ±n nedeniyle Eynif OvasÄ±'nÄ±n daÄŸlÄ±k kesiminde bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 sÃ¼rÃ¼ olduÄŸu belirtilen yabani yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n da tehdit altÄ±nda olduÄŸu belirtildi. Yetkililer, yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ±n yabani olduÄŸunu, bÃ¶lgede daÄŸÄ±nÄ±k bir ÅŸekilde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, yangÄ±nÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± alana coÄŸrafi ÅŸartlar nedeniyle girilecek yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

SAAT 10:25 - Marmaris'teki orman yangÄ±nÄ±na, gemiyle denizden de mÃ¼dahale ediliyor.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekibi, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde devam eden orman yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na denizden destek veriyor.

SAAT 10:20 - Denizli'nin Buldan ve Tavas ilÃ§elerinde ormanlÄ±k alanlarda Ã§Ä±kan yangÄ±nlar kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SAAT 10:20 - CNN TÃœRK muhabiri GÃ¼lÅŸen CoÅŸkun, yangÄ±n kontrol merkezinden ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"7/24 Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor buradaki ekip. YangÄ±na mÃ¼dahalenin beyin noktasÄ± diyebiliriz. Buraya yangÄ±n ihbarlarÄ± geliyor, buradaki ekipler haritalar Ã¼zerinden bÃ¶lgedeki ekipleri ilgili yerlere sevkediyorlar. Buradaki harita yangÄ±na mÃ¼dahale edilen araÃ§larÄ± gÃ¶steriyor. Haritadaki her bir iÅŸaretin farklÄ± bir anlamÄ± var. 'H' iÅŸareti helikopteri iÅŸaret ediyor. ArazÃ¶zler yuvarlak imgelerle iÅŸaretlenmiÅŸ. Mavi kare ÅŸeklindeki iÅŸaretler ormanlar iÃ§indeki havuzlarÄ± ifade ediyor. GÃ¶zetleme kuleleri var bir de bu bÃ¶lgelerde. Ä°hbar gelince haritalar Ã¼zerinden hangi araÃ§ nerede, hepsinin numarasÄ± var, yeri belli. Hangi araÃ§ nereye gidecekse belirlenip gÃ¶nderiliyor. Buradaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli, Ä°HA gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼. Manavgat bÃ¶lgesinden Ä°HA'lardan alÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã¼zerinden yangÄ±na mÃ¼dahale diliyor. Son harita ise termik santral bÃ¶lgesi. Bu haritada OGM'nin ekiplerini gÃ¶rÃ¼yoruz. YangÄ±nÄ±n geÃ§mesini engellemek amacÄ±yla tutulan noktalar."

SAAT 10:15 - TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Pakdemirli, "34 ilde 160 yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. OrmanÄ±n KahramanlarÄ±â€™nÄ±n 5 ilde, 14 farklÄ± yangÄ±nla olan mÃ¼cadelesi durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

SAAT 10:13 -Â CNN TÃ¼rk Muhabiri Mustafa Berber ve kameraman Mehmet Akif YÄ±ldÄ±z da Milas'tan bildiriyor...

"Milas TÃ¼rkevleri Mahallesi'ndeki son durum... GÃ¶rÃ¼yorsunuz yangÄ±n nedeniyle kullanÄ±lamaz hale gelen evler var.Â DÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra TÃ¼rkevleri'ne yangÄ±n sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± gelmiÅŸti. Bu ihbarÄ±n ardÄ±ndan aslÄ±nda bÃ¶lgede tÄ±pkÄ± diÄŸer yangÄ±n alanlarÄ±ndaki gibi teyakkuz oluÅŸmuÅŸtu. SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± dumanlar Ã§Ä±kmaya devam ediyor. BazÄ± evler kullanÄ±lamaz hale geldi, bazÄ± evler zarar gÃ¶rmedi. Bunun nedeninin aÄŸaÃ§lÄ±k bÃ¶lge olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. AÄŸaÃ§larÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ± da tamamen yandÄ±."

SAAT 10:08 - MuÄŸla'nÄ±n ilÃ§elerinde etkisini sÃ¼rdÃ¼ren yangÄ±nlarÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in havadan ve karadan etkin mÃ¼cadele sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

SAAT 09:45 - Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yangÄ±nlarla ilgili son paylaÅŸÄ±mÄ±nda ''39 ilde 174 adet orman yangÄ±nÄ± meydana gelmiÅŸ olup, bu yangÄ±nlarÄ±n 160 adedi kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 6 ilde 14 adet yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir'' ifadelerine yer verdi.

SAAT 09:35 - AydÄ±n'Ä±n Karacasu ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale devam ediyor.

Alemler Mahallesi'ndeki KarÄ±ncalÄ± DaÄŸÄ± eteklerinde dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na gece boyunca karadan mÃ¼dahale eden Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine havanÄ±n aydÄ±nlanmasÄ±yla helikopter ve uÃ§akla da destek veriliyor.

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SAAT 09:26 - CNN TÃœRK Muhabiri Mustafa Berber Milasâ€™tan ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

''BÃ¶lgede bazÄ± yerler tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±. Alevlerin kontrolÃ¼ saÄŸlanmadan vatandaÅŸlarÄ±n yerleÅŸimine izin verilmiyor. BÃ¶lgenin bazÄ± uÃ§ noktalarÄ± yanÄ±yor bazÄ±larÄ±nda yok. Kozalaklar bÃ¶lgede tehdit oluÅŸturuyor.''

SAAT - 09:05Â - MSB: MuÄŸlaâ€™daki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaÃ§ hÃ¢linde bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± denizden tahliye etmek maksadÄ±yla, Ã–ren ve Milas bÃ¶lgelerine Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ait bir karakol botu ve bir Ã§Ä±karma gemisi sevk edilmiÅŸtir.

TERMÄ°K SANTRALÄ°N PATLAMA RÄ°SKÄ° BULUNMUYOR

SAAT - 09:00 DHA muhabiri Hande Nayman ve kameraman Ahmet Turhan Altay, MuÄŸla Ã–ren'deki KemerkÃ¶y Termik Santrali'nin olduÄŸu bÃ¶lgede...

Nayman, CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

''Ã–ren mahallesindeki KemerkÃ¶y Termik Santrali'nin Ã¶nÃ¼ndeyiz. Gece saatlerinde korkutucu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸtu. Alevler termik santralin 1 km yakÄ±nÄ±na kadar sÄ±Ã§radÄ±. Gece boyu yoÄŸun bir mÃ¼cadele oldu. Termik santralin Ã§evresinde hendekler kazÄ±ldÄ±, hidrojen tanklarÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. TOMA'lar hazÄ±r bekletildi. Ekipler sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar bekledi. GÃ¼nÃ¼n aydÄ±nlanmasÄ±yla havadan mÃ¼dahale baÅŸladÄ±. Termik santral yetkilileri, ÅŸu anda tehdit unsurunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiler. Termik santralin patlamasÄ±na iliÅŸkin tÃ¼m endiÅŸelerin yersiz olduÄŸunu sÃ¶ylediler. 'Patlama riski bulunmuyor' dediler, Ã¼st dÃ¼zey tedbirler alÄ±ndÄ±.''

SAAT - 05:00Â KARACASU YANGINI KARINCA DAÄžI'NA SIÃ‡RADI

AydÄ±n'Ä±n Karacasu ilÃ§esinde, ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n KarÄ±nca DaÄŸÄ±â€™na sÄ±Ã§radÄ±. RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle yayÄ±lan ve kontrol altÄ±na alÄ±nmakta zorlanÄ±lan yangÄ±nÄ±n yaylalarÄ± tehdit ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YangÄ±na Ã§ok sayÄ±da arazÃ¶z ve itfaiye ekibi mÃ¼dahale ederken, Ã§evre mahallerden traktÃ¶r ve kamyonetle gelen vatandaÅŸlar yangÄ±na mÃ¼dahale etti. BozdoÄŸan ve Karacasu belediyelerine ait iÅŸ makineleri Ã§evrede Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± TOMAâ€™lar da yangÄ±na mÃ¼dahale iÃ§in bÃ¶lgeye geldi. UNESCO DÃ¼nya Miras Listesiâ€™ne alÄ±nan Afrodisias Antik Kentiâ€™nin de olasÄ± yangÄ±na karÅŸÄ± Ã§evresinde Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±larak koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SAAT - 00:24 Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), Denizli'de Ã§Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale etmek iÃ§in 11'inci Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n iÅŸ makineleri ve personelinin gÃ¶revlendirildiÄŸini bildirdi.

SAAT - 00:10 Denizli'nin Tavas ilÃ§esinde baÅŸlayan yangÄ±n kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±na tÃ¼m kamu ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n imkanlarÄ±yla seferber olduÄŸunu belirten Atik, "YangÄ±nÄ± kontrol almak iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ ortaya koyduk. SaÄŸ olsun Denizlili vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bizlere Ã§ok yardÄ±mcÄ± oluyorlar. Ellerindeki tÃ¼m araÃ§ ve gereÃ§lerle ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek oluyorlar. Åžu anda yangÄ±nÄ± kÄ±smen de olsa kontrol aldÄ±k. Sabah olduÄŸu zaman helikopterlerin manevra yapma durumu olunca yukarÄ±dan mÃ¼dahaleyle yangÄ±nÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼meden kontrol altÄ±na aldÄ±ktan sonra soÄŸutma iÅŸlemlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.

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