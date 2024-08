Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in beraberliği yine yürümedi... 'Ex'ten next' olur mu, istisnalar kaideyi bozar mı? Dört kritik soru

Haberin Devamı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in hikâyesi Hollywood filmlerine taş çıkartacak kadar romantikti.

2002 yılında bir film setinde başlayan aşk, çok geçmeden ciddi bir ilişkiye dönüştü. Nişan yüzüklerini takan Affleck ve Lopez, ha evlendiler ha evlenecekler derken 2004 yılında yollarını ayırma kararı aldı.

Aradan 20 yıla yakın zaman geçti. Bu arada ikisi de başka kişilerle tanıştı, evlenip çocuk sahibi oldu. Ancak kader ağlarını nasıl ördüyse ördü, Lopez ve Affleck'in yolları 2021 yılında yeniden kesişti. Yarım kalan aşk yeniden alevlendi ve hayranlarının kısaca "Bennifer" diye nitelendirdiği ünlü çift 2022 yılında evlendi.

Lopez, Las Vegas'ta yapılan düğünün ardından yaptığı paylaşımında, "Aşk güzeldir. Aşk naziktir. Ve anlaşılan o ki aşk çok da sabırlı. 20 yıl bekleyecek kadar sabırlı" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Ne var ki Affleck ve Lopez son aylarda sık sık evliliklerinde sorunlar olduğuna dair dedikodularla gündeme geldi. "Bir süredir birlikte görüntü vermiyorlar" haberleri yerini önce "Evleri ayırdılar"a daha sonra da "Boşanıyorlar"a bıraktı. Nihayet ABD basını 20 Ağustos günü Lopez'in Affleck'ten boşanmak için dava açtığını bildirdi.

Boşanma haberinin kesinleşmesi, çiftin hayranlarını üzdü. En az onlar kadar üzülen bir diğer grup da gerçek aşkın aradan 20 yıl geçse bile galip geleceğine inanan romantikler oldu. Eski partnerle yeniden bir araya gelmenin mutlu sonu garantilemediği yani gündelik tabirle "Ex'ten next olur mu?" sorusunun yanıtının çoğu zaman olumlu olmadığı bir kez kanıtlandı.

Peki neden ex'ten next olmuyor? The New York Times gazetesi bu soruyu geçtiğimiz günlerde uzmanlara sordu.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşayan lisanslı evlilik ve aile terapisti Elizabeth Earnshaw, "Ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelip uzun vadeli mutlu ilişkiler kuran kişilerle elbette karşılaştım. Ancak bunların kaideyi bozmayan istisnalar olduğunu söylemek zorundayım" dedi.

Haberin Devamı

Çift danışmanları, eski eşiyle ya da sevgilisiyle yeniden bir araya gelmeyi düşünenlere fazlasıyla ince eleyip sık dokumalarını tavsiye etti. Uzmanlar özellikle küllenmiş aşkları yeniden alevlenen çiftlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Terapistler, ex'le yeniden bir araya gelmeden önce sorulması gereken dört kritik soruyu şöyle sıraladı:

1) NEDEN AYRILDIĞIMIZI İKİMİZ DE ANLIYOR MUYUZ?

Denver'da yaşayan ve Growing Self isimli danışmanlık ve koçluk hizmeti şirketinin kurucusu olan lisanslı evlilik ve aile terapisti Dr. Lisa Marie Bobby, "Bu sorunun gülünç derecede bariz bir başlangıç noktası olduğunu kabul ediyorum. Ancak eğer hem siz hem de partneriniz savunmaya geçmeden ya da gerilmeden net bir yanıt veremiyorsanız, bu bir tehlike işaretidir" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bu bağlamda şu sorulara yanıt bulmak gerekiyor: İlişkiyi zedeleyen örüntüler nelerdi? Derinlerde yatan hangi sorunlar nedeniyle ilişkisi sürdürülemez görmeye başladık?

"Gerçek nedeni görmek çok zor olabilir" diyen Bobby, bu zorluğu aşmak için bireysel ya da çift terapisi alma tavsiyesinde bulundu.

2) YALNIZ KALDIĞIMIZ İÇİN Mİ BARIŞIYORUZ?

Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü'nün direktörü, çift ve aile psikoloğu Dr. Anthony Chambers, "Yalnızlık özlem ve hasret duygularını beraberinde getirebilir. Aynı zamanda insanların geçmiş ilişkilerine pembe gözlüklerle bakmalarına da yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, eski partnerleriyle birleşme isteklerinin yalnızlıktan kaynaklandığını fark eden kişilerle başkalarıyla görüşmeyi tavsiye ediyor. Aynı şekilde aileyle, arkadaşlarla ya da toplumla olan bağları kuvvetlendirip, romantik olmayan ilişkiler kurmanın da yalnızlık nedeniyle yanlış kararlar almayı önleyebileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Chambers, "Eski aşkınıza nostalji duyduğunuzu fark ettiğinizde, bir parça kâğıt ve bir kalem alıp ilişkinizde yaşadığınız sorunların bir listesini yapın" dedi.

Bunun eskilere takılıp kalmak anlamına gelmediğini, aksine zihninizi geçmişe dair netleştirmeye yardımcı olacağını vurgulayan Chambers, "Durum tespiti gibi düşünün. Dahası bu şekilde listeler yapmak eski partnerinizle yapacağınız 'İlişkiye bir şans daha vermeli miyiz?' konuşmalarını da besleyecektir" diye konuştu.

3) ARADAN GEÇEN ZAMANDA NE DEĞİŞTİ?

En başta "Bu sefer neyi farklı yapabilirim?" diye kendi kendinize sormanız gerektiğini belirten Earnshaw, "Bir ilişkiden beklentilerimi değiştirdim mi? İletişim kurma şeklimi değiştirdim mi? Duygularımı idare etme şeklimi değiştirdim mi?" gibi soruları örnek olarak sıraladı.

Haberin Devamı

Earnshaw, aynı şekilde karşı tarafta nelerin değiştiğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini vurgulayarak, "İkinci bir şans verdikleri ilişkilerinde başarılı olduğunu bildiğim çiftlerin çoğu, bu sorulara net yanıtlar verebiliyorlar. 'Büyüdük artık. İş sahibi olduk. Olgunlaştık. Terapiye gittik. Kendimizi enine boyuna düşündük ve başkalarıyla ilişkiler kurduk' diyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Dr. Bobby ise hayat koşulları çok fazla değişmemiş olsa da tarafların duygusal gelişme kaydetmiş olabileceğini belirterek, "Örneğin partneriniz terapiye gitmiş ve kendine dair çok düşünmüş olabilir. Bu süreçte edindiği yeni bilgiler partnerinizin geçmişteki ilişkilerinde aldığı sorunlu kararları anlamasını sağlamış olabilir" diye konuştu.

4) BUNUN İŞE YARAYIP YARAMADIĞINI NASIL BİLECEĞİZ?

Dr. Bobby, ilişkiye balıklama dalmadan önce hem sizin hem de partnerinizin işlerin eskiye kıyasla daha iyi olup olmadığına karar vermesini sağlayacak bazı ölçütler belirleme tavsiyesine bulundu. Bobby en azından eski alışkanlıklara kapılıp kapılmadığınızı düzenli olarak kontrol edebileceğinizi söyledi ve ekledi:

"Çoğu kişi aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayarak hayatını bu ilişkilerde ziyan ediyor. Bir yerlerde takılıp kalmak maalesef çok kolay."

Earnshaw ise kendi kendinize, "Aynı sorunlar yaşandığında süreci farklı yöneteceğimden emin miyim? Bu kez sesimi yükseltip sınırları daha net çizecek miyim? İlişkiyi boş yere süründürmek yerine gecikmeden ayrılabilecek miyim?" sorularını sormanız gerektiğini belirtti.

Dr. Chambers, yeniden bir araya gelen bazı çiftlerin bir zaman çizelgesi belirlemenin faydasını gördüğünü söyledi ama bunun herkese göre olmadığı konusunda da uyardı. Chambers, "Bunu bir kiralama gibi düşünün: Altı ay deneyeceğiz, altı ayın sonunda sözleşmeyi yenileyip yenilemeyeceğimize bakacağız" dedi. Bazı çiftlerin altıncı ayın ardından devam etme kararı aldığını ifade eden Chambers, "Bazen de bütün çabalarına karşın yine aynı sorunların içine düşüyorlar" ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın "4 Questions to Ask Before Reuniting With an Ex-Partner" başlıklı haberinden derlenmiştir.