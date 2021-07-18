Son dakika: Yağışlı hava ne zaman gelecek? Müjdeyi Prof. Dr. Orhan Şen verdi...

Türkiye'nin özellkle batı ve güney kesimlerinde etkili olan sıcak hava son günlerde vatandaşlara zor anlar yaşattı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yağışlı havanın çarşamba günü özellikle Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacağını belirtti.



Şen'in açıklaması şu şekilde:



Bayramın 1. günü de sıcaklıklar ortalamaların üzerinde devam edecek. Sıcaklıklar İstanbul’da 3-4 derece, güney kesimlerde 7-8 derece kadar üzerinde. İnsan sağlığı için risk oluşturuyor.



Çarşamba akşamından itibaren Marmara ve Karadeniz bölgelerine yağış geliyor. Yağış 24 Temmuz’a kadar devam eder. Özellikle Doğu Karadeniz’de Ordu Trabzon Rize ve Artvin de taşkın ve su baskını riski var. Batı Karadeniz’de Zonguldak risk oluşturabilir. Doğu Karadeniz’de biraz daha şiddetli görünüyor. Sıcaklıklarda 5-6 derecelik düşüş bekleniyor. İstanbul’un doğusu takip edilmeli.

BAYRAMDA SICAKLIKLARA DİKAT



Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’nin Muson uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, “Yaz aylarında etkisini gösteren bu alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaşmayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul’da nem oranı yüzde 90 civarında. Sıcaklıklar ise bugün ve yarın pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak” dedi.

MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAYIN

Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’nde ise salı günü de dahil sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirten Dr. Özdemir, “Ama hissedilen sıcaklık 42-43’e çıkabilir. O nedenle özellikle bayramın ikinci gününe kadar vatandaşlara, mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmamalarını öneririm. Özellikle astım, kalp gibi kronik hastalığı olanlar, çok dikkatli olsun. İhtiyaçlarını sabah saatlerinde ya da 17.00’den sonra halletmeye çalışsınlar” diye konuştu.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ İÇİN UYARI

Bayramda kavurucu sıcaklıkların olacağını vurgulayan Özdemir, “Bayramın üçüncü günü Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yağış bekliyoruz. Rize’deki sel felaketi gibi bazı bölgelerde yağışlar görebiliriz.

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