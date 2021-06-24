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Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometere derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 24.06.2021, 16:59:39 TSİ
Enlem : 38.6888 N
Boylam : 43.1918 E
Derinlik : 6.87 km
Detay : https://t.co/YjP3oCjwr9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi