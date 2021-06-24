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Haber Giriş: 24.06.2021 - 17:20 |  Son Güncelleme:

Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometere derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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