Son dakika... Van'da minik Emir Mete köpek saldırısında hayatını kaybetti: Yeni detay ortaya çıktı

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi Yoğurçuoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sitede, evlerinin bulunduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, köpeğin saldırısına uğradı. Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan köpek, Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.
SAHİPLENDİKTEN 5 GÜN SONRA SOKAĞA SALMIŞ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa salan H.K. gözaltına alındı.