Köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Olay, akşam saat 17:30'da Tuşba ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi Yoğurçuoğlu Sokakta meydana geldi. Site evleri önünde arkadaşları ile top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna, köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada hemen ameliyata alınan Mete, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mete Durna'ya yardıma koşan Şifa Camisi İmamı Muhammed Emin Küçük, köpeğin küpeli olduğunu belirterek, "Birden bana dediler ki çabuk yetiş bir şeyler oluyor Gittik, baktık ki; köpek çocuğun boğazına sarılmış. Boğazını ısırmaya devam ediyor. Köpeğe bağırdım, çağırdım. Köpek uzaklaştı. Daha sonra ambulansı aradık. Köpek hatta bana da saldırmaya başladı, böyle bir karşı atağa geçti. Yerden bir kar topu aldım, köpeği fırlattım. Köpek uzaklaştı gitti. Ambulanstakiler de dediler ki; tampon yap o ısırılan bölgeye. Müdahale ettiler, getirdiler hastaneye. Yani olay bu şekilde oldu. Köpeğin kulağında küpe olduğunu gördüm. Kurt köpeğine benziyordu. Yani sokak köpeği değildi. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani eğitimli bir köpeğe benziyordu." dedi.

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SALDIRGAN KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Mete Durna'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, köpeğin sahibi olduğu belirtilen H.K, gözaltına alındı. Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürülen saldırgan köpeğin, 25 Ocak 2023'te sahiplendirildiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.