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Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a nota

#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Nota
Son dakika... Türkiyeden Yunanistana nota

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında Türk balıkçı teknelerine ateş açılması sonucu 1 vatandaşın yaralanması ile ilgili Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Yunanistan'a nota verildi.

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Yapılan açıklamada "22 Şubat 2022 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında 'Baba oğul' ve “ESİLA LİYA” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılması neticesinde “BABA OĞUL” teknesinde bulunan bir vatandaşımızın yaralanması ile ilgili olarak bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı." denildi.

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NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgilere göre; 22 Şubat 2022 akşamı saat 19.15 civarında Sakız Adası ile Karaburun arasında avlanan 2 Türk Balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildi. Açılan ateş sonucunda 1 balıkçının bacağından yaralandığı bilgisinin gelmesi üzerine 112 acil sağlık ekibi ile birlikte olay mahalline hemen 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemezken, bacağından saçma ile hafif yaralanan Türk balıkçıya ilk müdahale 112 acil sağlık ekibi tarafından Sahil Güvenlik botunda yapıldı. Yaralı balıkçı daha sonra Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.

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"İNSANLIK SUÇUDUR"

Karaburun Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Nota

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