Son dakika! TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresini uzatan tezkere Meclis'te kabul edildi

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TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİN VE YAPICI ROLÜ...'

Tezkerede, TSK'nın, Ortak Merkez'deki görevine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğu belirtilerek, şöyle denildi:



"16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde TSK'nın, Ortak Merkez'in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı TBMM kararı ile uzatılan iznin süresi, 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."