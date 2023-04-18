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Son dakika... TSK teröristlerin 'kale'sine girdi! Bakan Akar: Mehmetçik, Irak'ta 'girilemez' denilen mağaraya girdi

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#Bakan Akar#Terörist#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 13:47

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü, girilemez diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Akar, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla Türkiye’nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, “Türkiye’nin daha da güçlenmesi, büyümesi için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.” diye konuştu.

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski “terör” olarak nitelendiren Akar, “En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor." dedi.

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"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

“Mehmetçik teröristlerin ‘girilemez’ dediği yerlere girmeye, ‘çıkılamaz’ dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.”

Son dakika... TSK teröristlerin kalesine girdi Bakan Akar: Mehmetçik, Irakta girilemez denilen mağaraya girdi

Türkiye’nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

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"DOSTLUĞUMUZU, KARDEŞLİĞİMİZİ PARÇALAYAMAZSINIZ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, "DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir."

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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine verdikleri desteği belirtti. Gülsoy, "Bu terör bataklığının yapılan mücadele sonucunda kurutulacağına" yönelik inancını da dile getirdi.

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#Bakan Akar#Terörist#Operasyon

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