Bakan Akar açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde üs bölgelerine gerçekleştirilen saldırı sonrasında yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Akar, dün akşam saatlerinde teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine şunları söylemişti:

"Evet, bugünlerde dahi bu teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıya karşılık da Mehmetçik yaptığı çalışmalarla bu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki bu gelişmelere karşı süratle hazır olan Mehmetçik gerekli tedbirleri aldı. Gerekli karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şu ana kadar yapılan çalışmalarda ilk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Buradaki mücadelemiz her zaman söylediğimiz gibi hiçbir şekilde aksamadan, kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizin devam edeceğini her zaman olduğu gibi tekrarlıyoruz. Şu anda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor ve 4 yaralımız var. Onların da gerekli tıbbi müdahale yapılıp, tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Burada biz şunu söylüyoruz; yani teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok. Onların tek kurtuluş yolu adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılık ile sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."