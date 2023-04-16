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Son dakika! MSB duyurdu: 4 asker yaralandı

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK/YPG#ÜS BÖLGESİ SALDIRI
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 21:54

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine yaptığı saldırıda 4 askerin yaralandığı açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK/YPG#ÜS BÖLGESİ SALDIRI

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