Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Lütfü Türkkan'a tepki

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Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Daha önce de teröre karşı farklı ülkelerde eylemler olmuştur. Fakat buradaki eylem kararlılığı ve doğallığı itibariyle hepsinden farklı ve güçlü bir eylem. Onun neticesinde evlatlarına kavuşan aileler oldu.

Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler. Buradaki annelerin iddialarına göre siyasi partilerin, bu tür konularda, evlatların annelerinden kopartılması, dağa gönderilmesi, terör örgütüne iletilmesi konusunda aracılık ettiğine dair iddialar çok vahim iddialardır.



Ve şahit oldukları somut olayları da anlattılar. Bu konuda herkesin kim olursa olsun, daha önce ne yapmış olursa olsun bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gelen gayreti göstermesi lazım.



Ben bu konuda devletimizin başta cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimizin buradaki annelerin ayanında olduğumuzu, annelerin evlatlarına kavuşturmanın dünyada yapılacak en büyük, en önemli iş olduğunu düşünüyoruz.



Elimizden gelen gayretle her zaman onların yanındayız.



Kastettiğim belli fakat Meclis'le, Meclis'in itibariyla ilişkilendirilmesini doğrusu ben bir espri olmasını ümit ediyorum.



'LÜTFÜ TÜRKKAN'A TEPKİ



Yoksa daha kötü şeyler düşüneceğim kavrayışla ilgili. Fakat burada ifade edeyim. Bingöl'de yaşanan olay büyük, üzücü bir olay. Bizi kahretmiştir.



Bingöl'de yaşanan olayın, bir milletvekili tarafından vatandaşa hakaret edilmesi son derece vahim.



Zaman zaman TBMM'de bulunan milletvekillerinin kendisini seçen vatandaşla temasında bazen olumsuz, hoşunuza gitmeyen davranışlar, sözler olmuştur ama bu derecede vahim, açık, galiz bir hakaretin, küfrün bir milletvekili tarafından vatandaşa dile getirilmesi çok vahimdir.



'SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'



Bununla ilgili olarak süreci takipe diyoruz. Ben dün şehit ailelerinden gelenler oldu, arayanlar oluyor sürekli. Sonuç itibariyle bir hukuk sistemimiz var, kanunlarımız var, mevzuatımız var. Bu çerçevede gereken neyse yapılacaktır. Hukuki süreçler devam ediyor

NE OLMUŞTU?



Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tartışmaların ardından özür dilemek zorunda kalan Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.