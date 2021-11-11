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Son dakika: Disipline sevk edilecek mi? İYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı

#LÜTFÜ TÜRKKAN#İYİ PARTİ#Şehit

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk süreci gündeme geldi. CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş toplantı hakkında detayları aktarırken, 'Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener’in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan’ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim.' ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti’nin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açıldı.

CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş son süreci şöyle aktardı:

Yaşanan olayın hemen ardından İYİ Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. Türkkan özür açıklamasında bulunmuştu. İYİ Parti’de Türkkan’a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler dün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısındaydı.

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İYİ Parti’de disiplin süreci başlatılmadı. Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Parti’nin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener’in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan’ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim.

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NE OLMUŞTU?

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Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tartışmaların ardından özür dilemek zorunda kalan Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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