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Meclis'te 'Lütfü Türkkan' gerilimi! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı

#TBMM#Lütfü Türkkan#İyi Parti

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik küfürlü ifadeleri Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. İYİ Partili ve AK Partili Grup Başkanvekilleri karşı karşıya geldi ve tansiyon bir anda yükseldi. 

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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

 İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapmamız lazım. Adamın alnında şehit yakını yazmıyor Sayın Akbaşoğlu." dedi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Benim kimse kulağıma 'Senin bacını...' demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım." dedi. Akbaşoğlu, "Kendi tabanlarınız zaten gerekli cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan. Haziran 2023'te cevabınızı milletimizden alacaksınız" dedi.

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"NE YAPALIM? ASALIM MI?"

Dervişoğlu, "Ne yapalım? Asalım mı yani. Diyorum ki grup başkanvekilliğinden istifa etti. Ne yapalım yani." ifadelerini kullandı.

AK Partili Akbaşoğlu, "Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün Sayın Genel Başkanınız sahip çıkmadı mı? Türkkan'ın o hakaretlerine sahip çıkmadı mı?" dedi.

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CHP'Lİ ALTAY: YOL KAZASI

Tartışmaya CHP'de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'yol kazası' olarak nitelendirdi. Altay, "Bir mevkidaşının başına bir yol kazası gelmiş. Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz kusura bakmayın" dedi. 

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#TBMM#Lütfü Türkkan#İyi Parti

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