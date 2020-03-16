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Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Son dakika: Sürücü kursları sınavları mart sonuna kadar ertelendi

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Son dakika: Sürücü kursları sınavları mart sonuna kadar ertelendi
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Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti.

Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

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