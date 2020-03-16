AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:52,
Son dakika: Sürücü kursları sınavları mart sonuna kadar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti.
Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.
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