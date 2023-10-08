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Son dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! Petrol tesisi, sığınak ve barınaklar imha edildi

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#MSB#Hava Harekatı#Suriye
Son dakika: Suriyenin kuzeyine yeni hava harekatı Petrol tesisi, sığınak ve barınaklar imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 22:29

MSB, Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. 8 Ekim 2023 saat 22.00’de gerçekleştirilen hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 8 Ekim 2023 saat 22.00’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir.

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İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

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Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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#MSB#Hava Harekatı#Suriye

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