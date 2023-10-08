×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Tüm dünyanın cevabını aradığı soru: Demir Kubbe nasıl delindi? İşte Hamas'ın kullandığı taktik...

Güncelleme Tarihi:

#Demir Kubbe#Hamas#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 16:22

Hamas'ın başlattığı saldırı İsrail'de şok etkisi yaratırken tüm dünya İsrail'in kendisinin geliştirip 10 yıldan uzun süredir kullandığı hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin nasıl delindiğinin cevabını arıyor...

Haberin Devamı

Hamas, Cumartesi sabahı İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Yetkililer Gazze'den İsrail'e 5000 roketin fırlatıldığını duyurdu. Hamas bu esnada Gazze'den İsrail'e geçti, çok sayıda askeri rehin aldığını duyurdu.

İsrail ordusu “savaş durumu” ilan etti. Gazze'ye misilleme hava saldırıları başlatıldı. İsrail Başbakanı Binmyamin Netanyahu "Savaştayız ve biz kazanacağız" dedi.Çatışmalar bugün de birçok bölgede devam etti. Her iki tarafta da can kaybı giderek artıyor.

Hamas'ın Gazze'den attığı roketlerin bir kısmı İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellense de önemli bir kısmı da hedefini vurup büyük yıkıma yol açtı.

Gözden KaçmasınFilistin-İsrail çatışmasında son durum... İsrail güvenlik kabinesi resmi olarak savaş durumu ilan ettiFilistin-İsrail çatışmasında son durum... İsrail güvenlik kabinesi resmi olarak 'savaş' durumu ilan ettiHaberi görüntüle

DEMİR KUBBE NEDİR? NASIL DELİNDİ?

Peki İsrail'in yıllardır kullandığı hava savunma sistemi nasıl delindi? İsrail bu saldırıya neden bu kadar hazırlıksız yakalandı?

Haberin Devamı

Demir Kubbe, İsrail'in geliştirdiği ve 10 yıldan uzun zamandır kullandığı hava savunma sisteminin adı.

Bu sistem, İsrailli savunma şirketi Rafael ile İsrail devletine ait Hava ve Uzay Sanayileri kurumu tarafından ortak geliştirildi. Sistemin üretimi İsrail'in kuzeyindeki tesiste yapılıyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, üretiminin ilk etapta tamamen ülkenin kendi kaynaklarından karşılanması planlanıyordu. Ancak seri üretime geçilmesinin ardından ABD'den alınan finansal destek karşılığında sistem bileşenlerinin yarısı ABD'de üretilmeye başlandı.

ABD'nin İsrail'in füze savunma sistemleri programına yıllık 500 milyon dolar destek vermesi öngörülüyordu.

Tüm dünyanın cevabını aradığı soru: Demir Kubbe nasıl delindi İşte Hamasın kullandığı taktik...

2011 YILINDA KULLANMAYA BAŞLADILAR

İsrail, Demir Kubbe sistemini 2011 yılında kullanmaya başladı. Bu, İsrail'in farklı menzillerdeki füze saldırılarına karşı geliştirdiği üç hava savunma sisteminden ilkini oluşturuyor.

Demir Kubbe, roket, füze ve havan toplu gibi kısa menzilli saldırılara karşı kullanılıyor.

Rafael, internet sitesinde Demir Kubbe'yi "etkinliği muharebe ortamında kanıtlanmış dünyanın tek çok amaçlı sistemi" olarak tanımlıyor.

Haberin Devamı

İsrail'in diğer hava savunma sistemleri de uçak, insansız hava aracı ve uzun menzilli füzeler gibi orta ve uzun menzilli tehditlere karşı geliştirdiği Davut'un Sapanı, atmosferin en üst katmanlarına kadar ulaşan Ok 2 ve atmosfer dışına çıkabilen Ok 3 olarak sıralanıyor.

Tüm dünyanın cevabını aradığı soru: Demir Kubbe nasıl delindi İşte Hamasın kullandığı taktik...
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Demir Kubbe, hem gece hem gündüz hem de her türlü hava koşulunda çalışacak şekilde tasarlandı. Demir Kubbe kapsamında tehdidi algılayan radar sistemi yer alıyor. Bu radarlar, gelen roketin ne ölçüde bir tehdit oluşturduğunu tespit ediyor.

Atılan roketin yerleşim yerlerine ya da önemli altyapı tesislerine yönelmesi halinde ise bunu imha etmek üzere füze gönderiliyor. Bu füzeler, mobil üniteler ya da sabit noktalardan ateşlenebiliyor ve bunlar aracılığıyla gelen roket havada imha ediliyor. Rafael, sistemin yüzde 90 başarı oranına sahip olduğunu söylüyor.

Tüm dünyanın cevabını aradığı soru: Demir Kubbe nasıl delindi İşte Hamasın kullandığı taktik...


HAMAS ÖNCE YORUYOR SONRA KALKANI AŞIYOR

Haberin Devamı

Ancak daha önceki çatışmalarda da görüldü ki, Hamas'ın çoğu "ev yapımı" birkaç yüz dolar değerindeki roketleri bu pahalı sistemi delerek hasara ve can kaybına yol açıyor.

Demir Kubbe'de kullanılan savunma füzeleri 20 bin ila 100 bin dolara mal oluyor.

Hamas'ın ucuz roketlerle, gelişmiş savunma sistemini yorduğu ve peşinden gelen roketlerin füze kalkanını bu sayede aşabildiği belirtiliyor.

İsrail tarafında kaygı yaratan bir diğer nokta da atılan roketlerin Kudüs ve Tel Aviv'in dış mahallelerine ulaşabiliyor olması.

Tüm dünyanın cevabını aradığı soru: Demir Kubbe nasıl delindi İşte Hamasın kullandığı taktik...

"MUAZZAM BAŞARISIZLIK" İSRAİL NEDEN HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Hamas'ın başlattığı saldırı İsrail için büyük bir süpriz oldu. Bugün dış basında yer alan analizlerde de İsrail'in gafil avlandığı, savunma sisteminin başarısız olduğu tekrar tekrar dile getirildi.

Haberin Devamı

İsrail medyasında çıkan haberlerde halkın büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtilirken yaşanan yıkımın İsrail istihbaratının 'muazzam başarısızlığının' bir sonucu olduğu öne sürüldü.

Gözden KaçmasınHamasın saldırısı dünya basınında: Arap basınından dikkat çeken gönderme İsrailliler durumu sindiremiyor: Gafil avlandıkHamas'ın saldırısı dünya basınında: Arap basınından dikkat çeken gönderme! 'İsrailliler durumu sindiremiyor: Gafil avlandık'Haberi görüntüle

HAMAS'IN AÇIK ARA EN KARMAŞIK SALDIRISI

İngiliz Daily Beast gazetesi konuya ilişkin analizinde bu saldırının Hamas'ın son yıllarda yaptığı açık ara en karmaşık saldırı olduğunu belirterek, "İsrail tamamen habersiz ve birçok açıdan hazırlıksız yakaladı. Bu saldırı İsrail'in en az yarım yüzyıldaki en büyük istihbarat başarısızlığını temsil ediyor. " ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demir Kubbe#Hamas#Filistin

BAKMADAN GEÇME!