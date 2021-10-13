Son dakika... 'Siyasi cinayet' iddiasına resen soruşturma! Bakan Soylu: Bu bir FETÖ taktiğidir

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Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

BAKAN SOYLU: BÖYLE BİR SİYASİ CİNAYET İSTİHBARATI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iddialarla ilgili olarak "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" dedi.

Bakan Soylu, tartışmalarla ilgili şunları söyledi:

''Devlet ciddi insanların iştigal ettiği bir alandır. Bu ülke size ana muhalefet liderliği vermiş. Bu insanlara acıyorum. Aynı işler daha önce ben dinleniyorum diye gündem olmuştu. Hani dinleniyordun, devleti töhmet altında bırakıyorsun. Lafı sadece ortaya bırakıp akılları bulandırmaya çalışıyorsun. Faili meçhul cinayetler defterinin kapatıldığı bir dönemdeyiz. FETÖ taktiklerinden vazgeçmeli ve hayır bizde belge yok şunun bunun sözlerini aktardım demek son derece yanlış bir davranıştır. Siyasi hırsınızla bu ülkeye yazık etmeyin.''

CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber, canlı yayında son dakika gelişmesi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

''Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Siyasi cinayetler işlenebilir kaygım var' demişti. Bu sözlerin ardından İYİ Partili Koray Aydın'dan da açıklamalar gelmiş ve siyasette 'siyasi cinayetler' tartışması başlamıştı. Sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbette bu konuya açıklık getirmiş ve sözlerine 'Burada daha başınıza neler gelecek' denilen sözler var demişti. Kendisine 'Spesifik bir isim var mı?' sorusuna da 'Bu kadar ayrıntıya giremem' demişti. Ve cumhuriyet savcılarını göreve davet etmişti Kılıçdaroğlu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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"Bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan 'siyasi cinayetler işlenebilir' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır" denildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında. CHP liderinin iddialarına ilişkin inceleme yapılacak. Eğer soruşturma açılmasına yer varsa ve o başlatılan resen soruşturma hukuki bir sürece dönecek mi bu merak konusu. İddia, Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bildiği bir şey var mı, buna ilişkin AK Parti kurmaylarından, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada 'Kılıçdaroğlu elinde bir bilgi varsa savcılığa gidip ifade vermelidir' açıklamaları gelmişti.

Ama merak edilen bir konu var, o da CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Koray Aydın'ın ifadesine başvurulacak mı? Kılıçdaroğlu mu savcılığa gidecek, yoksa savcılar Kılıçdaroğlu'ndan bilgi mi alacak bunlar merak konusu.''