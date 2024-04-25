Sade mönünün kodları... Meclis’teki törende de tasarruf

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Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş’un ev sahipliğinde TBMM’de düzenlenen resepsiyon bu yıl sade mönüsüyle dikkat çekti. Meclis resepsiyonları geçmiş yıllardan beri zengin yemek çeşitleri, yöresel lezzetler, tatlılar, meyveler ve renkli süslemelerle öne çıkardı. Kurtulmuş’un talimatıyla bu yıl birçok yemek çeşidi mönüden kaldırıldı. Geçmiş dönemlerde dev balkabakları, iri boy fırınlanmış balıklar ve fırınlanmış bütün kuzular eşliğinde sergilenen yemek görselleri de yer almadı. Füme somon, fırında levrek gibi deniz ürünlerinden de kısıtlama yapıldı. Davetliler, her yıl tören salonunun ortasında piramit şeklinde yükselen tatlı adalarını da boş yere aradı.

NELER İKRAM EDİLDİ

Kolay servis edilip doyurucu olduğu için toplu davetlerde genelde tercih edilen döner, köfte, et sote de bu yıl yer almadı. Resepsiyonda mönünün ana yemekleri içli köfte ve zeytinyağlı kuru patlıcan dolmaydı. Bunların yanı sıra zeytinyağlı enginar kalbi, kısır, karadutlu kanepe, paçanga böreği, sigara böreği servis edildi. Tatlı olarak ise birkaç çeşit kanepe ve fıstıklı midye baklava sunuldu. Yemekler Meclis lokantasında hazırlandığından bir fiyatlandırma yapılmadı, ancak tahmini hesaplara göre mönünün en pahalı ürünü enginar kalbiydi. İçecek olarak da meyve suyu çeşitleri ve demirhindi şerbeti sunuldu. Geçmiş yıllarda dağıtılan egzotik meyveler ile mevsim meyveleri de yoktu.

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OTOBÜSLE GİTTİLER

Kurtulmuş, Meclis’in açılışının 104. yıldönümü kutlamaları kapsamında önceki gün katıldığı programlara Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte otobüsle gitmeyi tercih etti. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, TBMM’den Anıtkabir’e, ardından Birinci Meclis’e giderken makam araçlarını almayarak, Meclis personelini taşıyan otobüsleri kullandılar. Bu yöntemin, tasarruftan çok Anıtkabir ve Ulus’taki araç yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla tercih edildiği vurgulandı. Meclis yönetiminin, kamuda tasarruf kapsamında bazı yeni planlamalar üzerinde çalıştığı belirtildi.



