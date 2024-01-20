Son dakika: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 01.27’de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.





SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Sivas Valiliği de sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. An itibariyle herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada, “İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.