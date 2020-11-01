Son dakika... Selin Sayek Böke'nin 'çadır' iddiasına İçişleri'nden yanıt: Böyle bir şey yok!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan, "Selin Sayek Böke: AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir" başlıklı haberi paylaşarak açıklamada bulundu. CHP'li Böke'nin açıklamasını yalanlayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!"

Böyle bir şey yok!



Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim.



AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır)

Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor.



Lütfen sessiz olun!

Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor! https://t.co/b5uWR3Vxaa — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 1, 2020

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi."