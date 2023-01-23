Son dakika... Şehidin kanı yerde kalmadı! Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Nimet Encü'nün kanının yer kalmadığını ve Şırnak'ta Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, "Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda Kahraman Nimet'in bulduğu mağarada 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği ve operasyonun hala devam ettiğini bir kere daha huzurunuzda bilgi olarak vermek isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu konuşmasının devamında "Bir haber daha geldi, operasyon devam ediyor. Bestler-Dereler'de toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Allah kahramanlarımızdan razı olsun" dedi.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

(Siyasette BAYKAR polemiği) Bununla gurur duymayan haindir, çok net söylüyorum, hain oğlu haindir. Emniyetimiz İHA kullanmaktadır, bunların gururunu yaşıyoruz. Bunların hepsini biz üretiyoruz.

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(İsveç'te Kur'an'ın yakılması eylemi) Bütün Müslümanların nasıl tahrik edilmek istendiklerini hep beraber görüyoruz. Biz sadece başarımızı terör ve terörizmle sınırlı tutmak zorunda değiliz, dünyaya söyleyeceklerimiz var. Bizim için sadece 2023 sadece cumhuriyetin 100. yılı değil, büyük bir yüzyılın başlangıcıdır. Bu nesille bunu gerçekleştireceğiz.

"DHKP-C CAN ÇEKİŞMEKTEDİR"

Avukatlık zırhının altına saklanıp terör örgütünün yöneticiliğin yapanlara ve fotoğraf verenlere hadlerini bildirdik. DHKP-C'nin üst düzey yöneticileri avukatlardandı, hepsi hapiste ve kalmaya devam edecekler. Şimdi DHKP-C can çekişmektedir. Avukatlık cübbesi giyip terör örgütlerinin savunuculuğu yapanlara bu topraklar içinde adım atma fırsatı vermeyeceğiz. Biz belanın nereden geldiğini biliyoruz.

"185 BÜYÜK TERÖR OLAYI GERÇEKLEŞMEDEN ENGELLENDİ"

Örgüte katılanların iki katından fazlasını ikna ile dağdan indirdik. 185 büyük terör olayı gerçekleşmeden engellendi, bunun 18'i DEAŞ'ın canlı bombasıydı. Sınır ötesi operasyonlar elzemdir. Kim ne derse desin sınırımızın ötesini terörden arındırmadan durmak yok.

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"BİR HABER DAHA GELDİ, 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bir haber daha geldi, operasyon devam ediyor. Bestler-Dereler'de toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Allah kahramanlarımızdan razı olsun. Nimet Encü'nün de kanı yerde kalmamış oldu.

‘O, EFSANE İDİ’



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Encü için, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati. Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler'de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabbim rahmet eylesin Ruhun şad, mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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