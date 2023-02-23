Son dakika: Seçim tarihi değişecek mi? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Haberin Devamı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, seçim süreci, 6'lı Masanın adayı ve depremzedelerin oy kullanma süreciyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Canova'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Konuştuğum AK Partili kaynaklar erteleme konusunda çok net, erteleme yok diyor. Hepimiz 18 Haziran'ı bir gün bile geçmeyeceği konusunda hemfikiriz diyorlar. Anayasa malum bu süreçte hep konuştuk, sadece savaş hali durumunda seçimin 1 yıl ileriye atılabileceğine hükme bağlıyor. Bunun dışında hiçbir seçenek olmadığı ifade ediliyor. Partililer bu sebeple AK Parti'nin yasalara aykırı bir adım atmayacağının altını çiziyor. Bir yandan da artık zaman işliyor. En son tarih 18 Haziran. 60 gün önceden seçim takvimi başlayacağı için 18 Nisan, ama onun ötesinde daha önce Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir sinyal vardı. 10 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı seçim kararı alabilir, bu seçenek hala masada, söylenen bu. Güçlü bir ihtimal olarak dillendiriliyor seçimin 14 Mayıs'ta yapılabileceği. Ancak benim bugün konuştuğum AK Partili kaynaklar henüz net ve kesin bir karar alınmış değil ifadesini kullanıyorlar. Henüz vakit var, şimdiden kesin bağlayıcı karar almak doğru olmaz diyorlar. Çünkü bölgeye dönük de çalışmalar bir taraftan sürüyor. AK Partili kaynaklar şunu söylüyor net; 14 Mayıs ile 18 Haziran arasında her an olur düşüncesiyle seçim işlemlerini hazır tutmaya gayret gösteriyoruz ifadesini kullanıyorlar. İbre biraz daha ağırlıklı 14 Mayıs tarihinden dönülmemek de olsa belki bambaşka bir tarih de duyabileceğiz. Henüz çalışmalar devam ediyor.

Haberin Devamı

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Depremzedelerin nasıl oy kullanacağı hem partilerin hem YSK'nın önünde duran en önemli problem gibi duruyor. Çünkü neredeyse 2 milyonu aşkın nüfus deprem bölgesinden göç etmiş vaziyette. Yine şehir içinde göçler var. Mesela Adıyaman merkezden köylere göç edenler var. Tespitlere göre bunun da 1 milyonluk nüfusu kapsadığı belirtiliyor. Dolayısıyla 2 milyonun üzerinde göç eden nüfus nerede oy kullanacak? Kullandığı oy nereye sayılacak? O illerin temsili değişmeyecek. Bunu daha önce haberlerimizde de vurgulamıştık. Vekil sayıları değişmeyecek ama nüfus düşük.

Haberin Devamı

PARTİLERİN ÖNERİLERİ



Nasıl olacak? İşte onun için CHP şöyle bir formül öneriyor; Bir seçim kanunu değişmeden il nüfus müdürlerinin kanunda görevlerine yönelik bir değişiklik yapılarak göç etmiş depremzedelerin gittikleri illerde onların yoğun bulundukları bölgelere özel sandıklar kurularak, bu sandıklarda oy kullanmaları, ama verdikleri oyun da deprem öncesi yaşadıkları illerde sayılması gibi bir önerileri var. Bunu AK Parti kaynaklarına sorduğumda öncelikle şu söyleniyor; Seçim kanununda veya başka bir kanunda fark etmez seçimle yapılacak bir değişiklik ya da ekleme anayasada da değişiklik gerektirir. Dolayısıyla kanunlarda herhangi bir seçime dönük değişiklik yapılması çok mümkün görülmüyor ifadesi kullanıyorlar. AK Partili kaynaklar "muhalefet bunu konuşur ama yapmak istemezler" iddiasında. AK Parti ne diyor? "Mevcut şartlarda yasal düzenlemeler ve YSK ne öngörürse o yapılacak" ifadesi kullanılıyor. Yasa, seçmen kütüklerinin askıya çıkması, belli bir zaman tanıması, kayıt değiştirmek isteyenlerin kayıt değiştirmesi, gittikleri ilde oy kullanması, kayıt değiştirmek istemeyenlerin de yaşadıkları ile seçim günü gidip oy vermesi. Aslında mevzuat bunu getiriyor, şu anda bunun dışında bir değişikliği öngörmüyor.