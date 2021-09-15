Son dakika... Seçim Kanunu ve AK Parti’nin oy oranı... AK Partili Hamza Dağ CNN TÜRK'te açıkladı

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bunu yalanla mücadele olarak değerlendiriyoruz. Son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi bir şekilde yalan politikası tüm dünyada olduğu gibi, dünya buna karşı reaksiyonunu almış vaziyette. Biz de zaman zaman bu sıkıntıları yaşadığımızda bir takım tedbirler insanlarımızı korumak adına almak zorundayız. Siz yolda giderken birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı nasıl oluyorsa aynı şeyi sosyal medya üzerinden değerlendirdiğiniz zaman müeyyidesi olması gerekiyor.

Şu kısa dönende dahi orman yangınlarında, sel felaketlerinde, üniversite sınavına girecek öğrencilere bir gün öncesinde atılan yalanlar gibi.. Bu şekildeki yalanların, yalan olduğu daha sonra teyit edildi, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Halk bunu görüyor, halkımız bunun cevabını görür. Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor. ama öbür tarafta benim halkımı korumak için siz ne yapıyorsunuz? biz de milletten aldığımız yetkiyle inşallah üzerinde çalıştığımız şeyler var. Meclis'teki çalışma belli bir olgunluğa ulaşınca grup başkan vekillerimizle diğerleriyle görüşme yapacaktır.

Burada tek bir yerin hakkını değil de genel olarak herkesin hakkını korumak adına böyle bir çalışma yapıyoruz.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ... DÜZENLEME SANSÜR ANLAMINA MI GELİYOR?

Şu anda medyaya bakın. Bir parti ile aynı noktada olan medya kuruluşları var. Bir partinin neredeyse sözcüsü gibi hareket eden, CHP'nin medya organları var. Düşünce ve ifade özgürlüğünü biz de gayet iyi biliriz. İfade edecek, örgütlenebilecek ve eğitimini verebilecek. Siz bu ifadelerinizi ortaya koyarken karşı taraftaki bir insanın hukukunu zedeliyorsanız onu kamu otoritesi korumak zorunda. Bir bürokratla ilgili 11, 12 maaş alıyor gibi yalan ifadeler ortaya koyuyorsunuz. Yok böyle bir şey yani...

Birine diyorsanız ki 10 maaş alıyor, alıp almadığı devletin kayıtlarında var. Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite diyorsunuz, bunun tespiti kayıtlarda var. Helikopter gelmedi diyorsunuz arkadan ses geliyor. Alın size objektiflik.

SİYASİ PARTİLER DÜZENLEMESİ

Muhalefet uzun zamandır seçim yasaları ile oynar gibi haksız, hukuksuz ifadeleri olmuştu. Yapmış olduğumuz çalışmada daha demokrat bir hale nasıl getirebiliriz. Baraj konusunda yüzde 7'de mutabık kalınmış vaziyette. Biz de daha temsili ne yapabiliriz Meclis'te ona bakıyoruz. Yasa ile yapılması gerekenleri inşallah seçim barajı noktasında bir adım önümüzdeki süreçte atacağız. Dar bölge, daraltılmış bölge gündemde yok. Siyasi partiler yasası ekimde netleşir.

Yeni ittifak yasası ile birlikte yüzde 7'yi geçtiği zaman zaten barajı geçmiş oluyor. Partinin baraj meselesi ittifak içinde olduğu sürece ittifakın toplam oyu içinde... Biz barajı şu anlamda ittifak içinde olmayan partiler orada baraj konusunda bir durum ortaya çıkmış oluyor onlar açısından...

AK PARTİ'NİN Z KUŞAĞI STRATEJİSİ NEDİR?

Muhalefet 2-3 yıldır Z kuşağı noktasından kavramsallaştırma yapıyor. CHP, şu ana kadar kendisinden emin olmadığı için hep başkalarından medet umuyor. 2013'lü yıllara kadar CHP vesayetten medet umdu. 2013'ten sonra FETÖ girdi devreye, ondan medet ummaya başladı. CHP ısrarla bir kavramsallaştırma... Gençler bu ülkenin milli değerleri, aile noktasında farklı düşünür gibi bir mantık içinde hareket ediyor. Ben buna inanmıyorum. Biz bunu 15 Temmuz'da gördük, ilk sokağa inenler gençlerdi. Biz bunu orman yangınlarında da gördük. CHP'nin vaatlerine bakın. Gençlerin bireysel ve maddi taleplerine göre vaatler. bugüne kadar CHP genel başkanı hep vaatler verdi. Belediye ile ilgili talepleri de oldu. 2019 seçimlerinden önce bir kişi işten atılmayacak dedi. Ama bugün İBB'de 14 bin kişi işten atıldı ve namus sözü demişti.

EKONOMİ

Hükümet denetimler konusunda normalin dışında üretim, tedarik sürecinde normalin üzerinde kar durumu varsa takibini yapıyor. Enflasyonu düşürmek en önemli hedeflerimiz arasında. Olumlu yansımaları üretimde, ihracatta alıyoruz. Hizmet sektörü son dönemde turizmin açılmasıyla işin içine girmeye başlamış durumda. bu seneki büyüme rakamları sene başına baktığımızda çok daha üzerine çıktığımızı göreceğiz. Kira artışları da piyasa şartlarının dışında gelişen durumlar olduğunu görüyoruz. Kabinemiz gereken hamleleri de yapıyor. Üzerinde duracağımız konu enflasyonun daha aşağılara düşmesi.

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