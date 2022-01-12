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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi... Beştepe'deki toplantıda flaş karar: HÜRJET'te seri üretime geçilecek

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Savunma Sanayii İcra Komitesi
Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi... Beştepedeki toplantıda flaş karar: HÜRJETte seri üretime geçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır. " ifadelerine yer verildi. Ayrıca kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekilen toplantıda, tam bağımsız savunma sanayii için yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi hedeflenirken bu çalışmalara desteğin süreceği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası alınan kararlar şu şekilde;

HÜRJET'TE SERİ ÜRETİM KARARI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır. Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulanmıştır.

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Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

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