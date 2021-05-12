Son dakika... Sağlık Bakanlığı duyurdu! Sinovac firmasının CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'de

Son dakika haberine göre Çin'den yeni parti Sinovac aşısı Esenboğa Havalimanı'na indi.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu. Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak" denildi.

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