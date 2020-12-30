MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak" denildi.

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Çin aşısı Türkiye’ye geldi Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası
Çin aşısı Türkiye’ye geldi! Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle