İHA
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak" denildi.
Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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