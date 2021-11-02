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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: 3. doz BioNTech Bilim Kurulu gündeminde

#Koronavirüs#Salgın#Aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili, 'Yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak' dedi. Bakan Koca gündemde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması olmadığını belirtirken okullardaki PCR testi sonuçlarıyla ilgili de, 'Çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük' açıklamasını yaptı. Koca ayrıca, 'Asistan doktorların nöbetleri ile ilgili genelge gönderilmişti valiliklere. Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız. Sınav dahil uzmanlık sınavı eğitim dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız.' ifadelerini kullandı.

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Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac’taki son durumla ilgili, “İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000’i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.

Bakan Koca, "Çalışma ne kadar hızlı yapılırsa acil kullanımla birlikte seri üretime geçmiş olacağız" dedi.

OKULLARDA PCR TARAMASI

Okullarda PCR taraması sonuçlarıyla ilgili de, "Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak.

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Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

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ÜÇÜNCÜ DOZ BİONTECH GEREKLİ Mİ?

Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır bilim kurulundan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın bilim kurulu gündeminde olacak.

Bakan Koca, '12 yaş altına aşı olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. Koca, 'Şu anda gündemimizde yok" açıklamasında bulundu.

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Salgında son durum

Salgında son durum

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SMA HASTALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz tüm Türkiye’de çok yakında başlamış olacağız. Test için ihalesi başladı. Önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Tüm Türkiye’de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak. 

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Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

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SMA Bilim Kurulu’nun öngörüsü doğrultusunda bir genel yaklaşımda sergilenecek, alınan kararlar süreci ve yaklaşımımızı açıklayacağız.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ATAMA YAPILACAK MI?

Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde bir kaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır. Sabredelim uzamayacak.

Asistan doktorların nöbetleri ile ilgili genelge gönderilmişti valiliklere. Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız. Sınav dahil uzmanlık sınavı eğitim dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız. Yapılacak çok şey var nitelikli klinik sayısını artırmak çalışma şartları dahil reform niteliğinde çalışma içinde olacağız

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#Koronavirüs#Salgın#Aşı

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