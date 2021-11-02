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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

#Koronavirüs#Salgın#Sağlık Bakanlığı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' açıklamasında bulundu. En fazla vaka görülen il Karabük olurken her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

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Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, 16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı


SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullandı.

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#Koronavirüs#Salgın#Sağlık Bakanlığı

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