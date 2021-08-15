MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '81 ilimizden 26’sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde %75’in üzerinde.' açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı 83 milyon 500 bini aşarken Sağlık Bakanı Koca son durum hakkında bilgi aktardı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26’sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde %75’in üzerinde.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi