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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '81 ilimizden 26’sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde %75’in üzerinde.' açıklamasında bulundu.
Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı 83 milyon 500 bini aşarken Sağlık Bakanı Koca son durum hakkında bilgi aktardı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26’sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde %75’in üzerinde.