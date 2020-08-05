Son Güncelleme:
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 1.5 metre uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Twitter'dan uyarı yaptı.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda ''Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 m geri çekilsin'' dedi.
Bayram tatili sırasında turistik bölgelerdeki yoğun kalabalık, sosyal mesafe ve maske olmaması tepki çekmişti. Denizde kulaç atacak yer kalmamış, yoğun kalabalığın olduğu görüntüler dikkat çekmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle