MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 1.5 metre uyarısı
GeriGündem Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 1.5 metre uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 05.08.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 1.5 metre uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 1.5 metre uyarısı
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Twitter'dan uyarı yaptı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda ''Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 m geri çekilsin'' dedi.

Bayram tatili sırasında turistik bölgelerdeki yoğun kalabalık, sosyal mesafe ve maske olmaması tepki çekmişti. Denizde kulaç atacak yer kalmamış, yoğun kalabalığın olduğu görüntüler dikkat çekmişti. 

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan 1.5 metre uyarısı

9
İşte ilçe ilçe Ankaranın koronavirüs haritası...
İşte ilçe ilçe Ankara'nın koronavirüs haritası...
Çeşme'de adım atacak yer kalmadı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle