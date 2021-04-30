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Haber Giriş: 30.04.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Sputnik V için acil kullanım onayı verildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.' açıklamasında bulundu.

SAĞLIK Bakan Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

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SPUTNİK V İÇİN ‘BULK’ ÇÖZÜMÜ

Aşı sorunun çözümü için önümüzdeki aylarda Türkiye’de üretimi yapılacak Rus aşısı Sputnik V’e ‘bulk’ çözümü getirildiği öğrenildi. Rus aşısının Türkiye’de üretiminden önce, Mayıs ayında ‘bulk’ olarak getirilmesi, şişelenip vatandaşa hızla uygulanması planlanıyor. Aşıların ‘bulk’ şeklinde olmasının aşılama hızını artıracağı da yetkili makamların ele aldığı konular arasında. ‘Bulk’ aşıların küçük tanklarda gönderilmesi demek ve yine 2-8 derece korunarak ülkeye ulaşıyor. Türkiye’de dolum yapabilecek çok sayıda firma var. COVID’den önce de birçok ilaç firması aşı ve ilaç dolumlarını zaten Türkiye’de yapıyordu.

Sputnik V için ‘bulk’ çözümü
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Sputnik V için acil kullanım onayı verildi

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