Sputnik V için ‘bulk’ çözümü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Çok yakında Sputnik V aşısının devreye gireceğini” söylemesinin ardından gözler bu aşıya çevrilmişti. İngiltere’de geliştirilen Oxford/AstraZeneca ve Belçika’nın Janssen aşısına benzer şekilde koronavirüsün küçük bir parçasını vücuda taşımak için zararsız hale getirilen grip virüsünü kullanan Sputnik V, ülkelerin aşı tedariğinde zorlandığı bir ortamda önemli bir alternatif olarak duruyor. Çok düşük sıcaklıkta saklama zorunluluğu bulunmadığı için dağıtımı daha kolay olan ve rakiplerine kıyasla 10 dolarlık etiketiyle görece ucuz olan aşıya dünya çapında 57 ülke kullanım onayı verdi. Son olarak Mısır, yılda 40 milyon dozluk üretim için Rusya ile anlaşmaya vardı. Almanya ve Fransa, Rusya ile ortak üretim konusunda liderler düzeyinde girişimde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün aşı tedarikinin önümüzdeki iki ay için güçleştiğini açıklamasının ardından akıllarda “Sputnik V ne zaman devreye girecek?” sorusu oluştu.

ŞİŞELENMEDEN GELEBİLİR

Aşı sorunun çözümü için önümüzdeki aylarda Türkiye’de üretimi yapılacak Rus aşısı Sputnik V’e ‘bulk’ çözümü getirildiği öğrenildi. Rus aşısının Türkiye’de üretiminden önce, Mayıs ayında ‘bulk’ olarak getirilmesi, şişelenip vatandaşa hızla uygulanması planlanıyor. Aşıların ‘bulk’ şeklinde olmasının aşılama hızını artıracağı da yetkili makamların ele aldığı konular arasında. ‘Bulk’ aşıların küçük tanklarda gönderilmesi demek ve yine 2-8 derece korunarak ülkeye ulaşıyor. Türkiye’de dolum yapabilecek çok sayıda firma var. COVID’den önce de birçok ilaç firması aşı ve ilaç dolumlarını zaten Türkiye’de yapıyordu.

NE KADAR AŞI GELDİ

Çin aşısı Sinovac’ta ise ikinci dozda sorun olmadığı ancak ilk doz için aşı bulunmadığı belirtilirken, sorunun Çin hükümetinin daha fazla aşı göndermek istememesinden kaynaklandığı öğrenildi. Şimdiye kadar ülkeye yaklaşık 30 milyon doz Sinovac, 5 milyon 300 bin doz BioNTech aşısı geldi. Toplam 22 milyon 400 bin kişiye aşı uygulandı. Bunların 13 milyon 600 bini ilk doz, 8 milyondan fazlası da ikinci doz olarak açıklandı. Sinovac ile 100 milyon doz aşı sözleşmesi yapılırken, bu rakam BioNTec’de haziranda gelecek şekilde 30 milyon olarak açıklanmıştı. Bakan Koca Sputnik V için 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

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