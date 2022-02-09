Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Seccad Yeşil yakalandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyorNFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?#NFT
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Kovid-19da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeydeKovid-19'da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeyde!#Koronavirüs
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Moladan şok sözler: 50 bin TL istediTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'dan şok sözler: 50 bin TL istedi#Ankara
Başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktıBaşı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı#Boris Johnson
EGM duyurdu: Afrinde canlı bomba saldırısı önlendiEGM duyurdu: Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi#Emniyet Genel Müdürlüğü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğludan TLye geçişte destek mesajıTCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğlu'dan TL'ye geçişte destek mesajı#Şahap Kavcıoğlu
ABDde dev yangın... Alevler geceyi aydınlattıABD'de dev yangın... Alevler geceyi aydınlattı!#Oklahoma
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu Onlarcası teslim edildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Onlarcası teslim edildi#İsmail Demir
Uçurumun kenarında inanılmaz görüntü 2 gün boyunca aç susuz bekledi...Uçurumun kenarında inanılmaz görüntü! 2 gün boyunca aç susuz bekledi...#Hindistan
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşımFirari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Ünlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalıÜnlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalı!#Joseph Baena
Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktıAslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı#Tom Cruise
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Seccad Yeşil yakalandı!

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Seccad Y.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Yeşil’, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan Yeşil, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haberin Devamı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu.

Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Seccad Yeşil yakalandı

Haberin Devamı

FİRARİ ŞÜPHELİ SECCAD YEŞİL YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtildi.

Yeşil'in gizlendiği butik otelde, İstanbul'dan giden organize suçlarla mücadele şubesi polislerini fark edince kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yere yatırılarak gözaltına alındı

Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Seccad Yeşil yakalandı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Seccad Yeşil Bursa'da yakalanmasının ardından İstanbul'a getirildi. Yeşil, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Seccad Yeşil yakalandı

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle

SECCAD YEŞİL'İN YAKALANMASININ ARDINDAN ECE ERKEN'DEN İLK PAYLAŞIM

Ece Erken, Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından "Allah'ıma şükürler olsun, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu beyefendiye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, müebbet yediklerini Allah'ım görmemi nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı" mesajını paylaştı.

Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Seccad Yeşil yakalandı

ALİ YASAK'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Kadir Yasak'ın abisi Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.

Cinayetten sonra sabaha kadar sokakta gezdiklerini söyleyen Ali Yasak, "Daha sonra Kadir ile olay gecesi Yeşilyurt civarında sokaklarda gezdik. Sabah 9 gibi arkadaşım Batuhan A.'yı aradım ve 'dün gece Kadir bazı olaylar yaptı, kavga etti, işe gitmediysen gel beni dondurmacının ilerisinden al' dedim. Batuhan gelerek beni aldı. Batuhan'ın Yeşilköy mahallesinde bulunan ancak tam adresini bilmediğim evine gittik. Kadir bu esnada halen sokaklarda geziyordu. Daha sonra medyadan konuyu duydum ve Şafak'ın vefat ettiğini öğrendim. Olay silahı bendeydi. Ben Batuhan'a kendimi kötü hissettiğimi ve hava almak istediğimi söyledim, o da bana her zaman kedileri beslediğini, kendisiyle dışarıya çıkabileceğini söyledi. Kedi maması alarak Batuhan ile dışarıya çıkarak sahile gittik. Bana silahı gömmek için boş poşet lazımdı. Ancak Batuhan'ın haberi olmadığı için ben Batuhan'a bütün kedileri beslettim ve boş mama poşetini alıp, kayalıklara doğru ilerledim. Silahı belimden çıkartıp, poşete koyup kayalıkların arasında gömdüm. Batuhan'ın bundan haberi yoktu. Yakalandığım gün kendi rızamla kimse benden bir şey talep etmeden bu silahı kendim teslim ettim. Daha sonra Batuhan'ın evine tekrar döndük. Mehmet Sedat S.'yi aradım, olayı anlatmadan gidip Kadir'i dondurmacının çevresinden almasını söyledim. Ve Batuhan'ın evine birlikte gelmelerini söyledim. Bu bizim sık sık yaptığımız aktivitelerden biridir. Daha sonra Mehmet Sedat S. Ve Kadir geldiler. Batuhan'ın 16:00 gibi toplantısı olduğu için çıkması gerekiyordu. O yüzden Kadir ile ben, Mehmet'in Büyükçekmece'deki tam olarak adresini hatırlamadığım evine gitmek istediğimizi ve aç olduğumuzu belirttim. Bu ana kadar halen Mehmet'in haberi yoktu. Daha sonra Kadir'i bu eve bırakıp alışveriş yapmak için Mehmet ile çıktık. Sonrasında eve dönerek yemek yaptık. Akşam saat 19:00-20:00 gibi Abdülkadir'i, Mehmet Sedat'ın telefonunda arayarak çağırdık, çünkü benim üzerimde telefon yoktu. Telefonu olay gecesi sabahında Batuhan'ın evinde unutmuştum." dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme 16 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 16 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiHaberi Görüntüle

"MEDYA BASKISINDAN DOLAYI ÜRKTÜM"

Ali Yasak'ın "Abdülkadir geldi, Mehmet Sedat'ın evinde sıkıldık, daraldık. Gürpınar konaklarına Mehmet Sedat, ben, Abdülkadir ve Kadir ile birlikte Abdülkadir'in akrabası olan daha önce hiç tanımadığım Mehmet A'nın evine gittik. Bu aşamaya kadar halen Mehmet Sedat ve Abdülkadir olayı bilmiyordu. Mehmet A, Abdülkadir K ve Mehmet Sedat öğlen 11:00-12:00 gibi evi terk ettiler. Biz Kadir ile yalnız kaldık. Biz olayı söylemedik ancak bu evde istenmediğimizi hissetmiştik. Belki bu esnada olayı öğrenmiş olabilirler ancak ben hiçbir şey söylemedim. Açıkçası olay ile ilgili bilgilerinin olabileceğini düşünmüyordum. İşleri olması sebebiyle evden çıkmışlardı. Evdeyken onlar çıkmadan önce kavga ettiğimi ve başımın belada olduğunu söylemiştim. Sonrasında polisler bizi yakalandı. Zaten ben bir gün sonra teslim olacaktım. Teslim olmamdaki sebep daha önce böyle bir durumda bulunmadım, ne yapacağımız bilemedim. Medya baskısından dolayı ürktüm, biraz vakit geçirip medya baskısı azalınca teslim olmak istemiştim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

Haberin Devamı

"KENDİSİNİ SÜRÜKLEYEREK ONUN YARALANMASINA VE ÖLÜMÜNE NEDEN OLACAĞIMI DÜŞÜNMEDİM"

Hakimin güvenlik kamerası görüntülerini hatırlatarak "Kadir'in yerde yatan maktule bakar vaziyette olduğu, kardeşinin eylemini engellemek amacıyla fiziki olarak kardeşine yakın olması nedeni ile kardeşini tutabilecek iken neden tutmadığı ve bu sırada maktulü tutmaya devam ettiğini" sorusuna ise Ali Yasak'ın "Olay kolluk ifademde belirttiğim gibi ani şekilde gerçekleşti. Olayın şoku ile bende tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Başka bir niyetim yoktu. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına ve ölümüne neden olacağımı düşünmedim" dediği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Seccad Y.

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir