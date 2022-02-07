Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Silah bulundu...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bahçeli: Erdoğanın aday olmasının önünde engel yokBahçeli: Erdoğan'ın aday olmasının önünde engel yok#Bahçeli
Bir de ödül verseydinizBir de ödül verseydiniz#Kadın Cinayeti
Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılarDehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar#Hindistan
Rus işgaline böyle hazırlanıyorlarRus işgaline böyle hazırlanıyorlar!#Ukrayna
Isparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurduIsparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurdu#Fatih Dönmez
TEKNOFEST heyecanı AzerbaycandaTEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da #Selçuk Bayraktar
Yok artık Cedi Tarihe geçen performans... En son LeBron başarmıştı...Yok artık Cedi! Tarihe geçen performans... En son LeBron başarmıştı...#Cedi Osman
Çiller: Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yokÇiller: 'Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok'#Çiller
Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdıAlişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı! #Alişan
Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısınBirleştirici misin kutuplaştırıcı mısın#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alanya dönüşü faturayı 2 isme kesti Bunlarla oynanmaz...Alanya dönüşü faturayı 2 isme kesti! 'Bunlarla oynanmaz...'#Galatasaray
BM raporu ortaya çıkardı Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyorBM raporu ortaya çıkardı! Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyor#Kuzey Kore
HABERLERGündem Haberleri

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Silah bulundu...

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#İstanbul#Ece Erken
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Silah bulundu...

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de vahşice öldürülmüştü. Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.

Haberin Devamı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı.

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde silah bulunduŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde silah bulunduHaberi görüntüle

Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözden Kaçmasın

Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterlerHaberi görüntüle

Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Silah bulundu...

Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Silah bulundu...

Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Büyükçekmece’de günübirlik evde Ali Yasak ve Kadir Yasak yakalandı
daha fazla video içinBüyükçekmece’de günübirlik evde Ali Yasak ve Kadir Yasak yakalandı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#İstanbul#Ece Erken

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı