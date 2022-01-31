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Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

İşte Tugay Saday'ın canlı yayında aktardıkları...

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına almıştı ve o şüpheliler bugün adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler için ek süre alma talebiyle ilgili adliyeye sevk edildiler. Bakırköy'de yaşanmıştı olay. Olaydan 24 saat geçmeden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Cumartesi günü 19 adrese peş peşe operasyon düzenlenmişti ve 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren katil zanlısı da bulunuyordu.

11 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ TALEBİ

24 saati aşkın süredir ön polis mülakatları yapılmıştı. İstanbul Organize Polisi'nin bu 11 şüpheli için ek gözaltı süresi talebi olacak. Onaylanırsa 11 şüpheli tekrar İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne getirilecekler ve çalışma derinleştirilerek devam edilecek.

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EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin Cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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