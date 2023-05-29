Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Putin ve Biden'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Erdoğan#Rusya
Son dakika... Putin ve Bidendan Erdoğana tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 20:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Rus lider, Erdoğan'ı seçim başarısından ötürü tebrik etti. ABD Başkanı Biden da Erdoğan'ı arayarak seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını dileyen Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı. 

Gözden KaçmasınSon dakika... Erdoğandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tarihi konuşma: Kimseye kırgın küskün değiliz, 85 milyon kazandıSon dakika... Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi konuşma: Kimseye kırgın küskün değiliz, 85 milyon kazandıHaberi görüntüle

BIDEN'DAN DA TEBRİK TELEFONU

ABD Başkanı Joe Biden da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldığı öğrenildi. 

Gözden Kaçmasınİsveçin umutları Temmuz ayındaki zirveye kaldı Şimdi karar Erdoğanınİsveç'in umutları Temmuz ayındaki zirveye kaldı! 'Şimdi karar Erdoğan'ın'Haberi görüntüle

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG DA ARADI 

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBBCden çarpıcı Erdoğan analizi: Dünya liderleri birbiriyle yarıştıBBC'den çarpıcı Erdoğan analizi: Dünya liderleri birbiriyle yarıştı!Haberi görüntüle

HOLLANDA RUTTE'DAN TELEFON

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

ZELENSKİ'DEN TEBRİK TELEFONU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#Erdoğan#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık