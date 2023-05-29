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BBC'den çarpıcı Erdoğan analizi: Dünya liderleri birbiriyle yarıştı!

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#Erdoğan#Türkiye#Dünya
BBCden çarpıcı Erdoğan analizi: Dünya liderleri birbiriyle yarıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 13:13

28 Mayıs seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya basınının bir numaralı gündemi olmaya devam ederken İngiliz BBC'den çarpıcı bir analiz geldi.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yüzde 52 ile önde tamamladı.

Erdoğan'ın zaferi yurdun birçok noktasındaki vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Seçimi yakından takip eden dünya basını sayfalarını Erdoğan'ın zaferine ayırdı. Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete Türkiye'yi manşetlerine taşırken İngiliz BBC'den çarpıcı bir analiz geldi.

'Erdoğan'ın zaferi Batı için neden önemli?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan BBC, dünya liderlerinin Erdoğan'ı kutlamak için adeta birbirleri ile yarıştıklarını yazdı.

BBCden çarpıcı Erdoğan analizi: Dünya liderleri birbiriyle yarıştı

Erdoğan'ı ilk kutlayan isimlerden birinin Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunun altını çizen BBC 'Rus lider Erdoğan'ın 'bağımsız dış politikasını' zaferinin gerekçesi olarak göstermeden önce oylamanın resmi sonuçlarını bile beklemedi' dedi.

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Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izlediğinin altını çizen BBC 'Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı' değerlendirmesinde bulundu.

Katya Adler imzalı analizde, Erdoğan'ı tebrik eden liderler arasında ABD Başkanı Biden ve Franszı lider Macron'un olduğu bilgisine de yer verildi.

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'Türkiye, tüm misyonlarında yer alan NATO askeri ittifakının kilit bir üyesidir' diyen Adler, Erdoğan'ın hem Rusya ile iyi ilişkilere devam edip hem de Ukrayna'ya askeri yardım sağladığına vurgu yaptı.

Uzun süren müzakerelerinin ardından Finlandiya'nın NATO üyeliğine Ankara'nın verdiği onay ile kavuştuğunu yazan BBC şu değerlendirmede bulundu;

'Bir zamanlar Türkiye'nin AB'ye katılmasının tutkulu bir savunucusu olan Erdoğan, bugünlerde Türkiye'yi yeniden büyük yapmaktan bahsediyor. Onun için bu, daha bağımsız bir dış politikaya sahip olmayı gerektiriyor. Yıllar geçtikçe, tüm müttefikleriyle yüksek düzeyde ilişkiler geliştirdi.'

BBCden çarpıcı Erdoğan analizi: Dünya liderleri birbiriyle yarıştı

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BEYAZ SARAY SABIRSIZLIĞINI SAKLAMIYOR

'Beyaz Saray, Erdoğan'ı İsveç'in de NATO üyeliğini onaylaması için ikna etme konusundaki sabırsızlığını gizlemiyor' diyen BBC, İsveç'in NATO'ya Rusya'ya karşı önemli bir koruma sağlayacağını belirtti.

Macron'un AB'ye göç konusunda endişeli ve bir an önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvence almayı umduğunu yazan BBC, 'AB üyesi Yunanistan, Ege Denizi'ndeki bir dizi ada konusunda Bay Erdoğan ile bir anlaşmazlığa karıştığı için Brüksel de savunmada' dedi.

Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapan BBC, 'Ankara'nın stratejik müttefikleri gerçekten de çok yakından izliyor. Türkiye'nin ne yaptığı önemli' değerlendirmesinde bulundu.

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