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Son dakika... Prof. Dr. Sözbilir deprem bölgesinde: 60 saniyede 6,6 metrelik ötelenme

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#Deprem#Prof. Dr. Hasan Sözbilir#Kahramanmaraş
Son dakika... Prof. Dr. Sözbilir deprem bölgesinde: 60 saniyede 6,6 metrelik ötelenme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 12:59

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme ilişkin yaptığı açıklamada "İkinci büyük depremde 60 saniyede, 6,6 metre ötelenmenin gerçekleştiğini anlıyoruz. Özellikle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, depremin sismik kaynağı olan Doğanşehir Fayı boyunca konumlandığından, yeni yapılanmanın bu fay zonunun dışına çekilmesi hayati derecede önem taşımaktadır" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet bölgesinde beraberindeki Elazığ Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Aksoy ve Dr. Elif Akgün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fikret Koçbulut, DEÜ'den öğretim görevlisi Dr. Özkan Cevdet Özdağ ve araştırma görevlisi Dr. Mustafa Softa, AFAD personelinden Jeoloji Mühendisi Ahmet Demir ve İnşaat Mühendisi Gökhan Arslan ile incelemeler yapıyor.

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Kendisi de Hataylı olan, evleri ağır hasar gören ve ayrıca bazı uzak akrabaları göçük altında kalan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ikinci depremin etkisiyle ilgili yaptıkları çalışma hakkında bilgi verip, şunları söyledi:

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Son dakika... Prof. Dr. Sözbilir deprem bölgesinde: 60 saniyede 6,6 metrelik ötelenme

"İkinci büyük depremin hangi faylar üzerinde geliştiği saptandı. Son 5 gündür, ikinci büyük depreme neden olan yüzey kırığını arazide haritalamaya çalışıyoruz. Hızlı hareket edebilmek için iki ekip şeklinde dolaşıyoruz. Gözlemlerimiz ikinci büyük depremin Çardak Fayı ve Doğanşehir Fayının kırılmasıyla oluşan iki segmentli bir deprem olduğunu göstermektedir. Yani iki fayın birlikte çalışarak 7.6 büyüklüğündeki depremi ürettiği söylenebilir. Bu durumda çok segmentli kırılmayla oluşan ilk büyük depremden 9 saat sonra meydana gelen ikinci büyük sarsıntı kırığı arasında uzanan Sürgü Fayı ise kırılmak yerine, gerilimi transfer etmiş olmalı."

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Depremin yer kabuğunu metrelerce ötelediğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bilindiği gibi bir depremin büyüklüğü ile kayma hızı arasında doğrusal bir ilişki var. İkinci büyük depremde 60 saniyede, 6,6 metre sol yanal ötelenmenin gerçekleştiğini anlıyoruz. Özellikle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, depremin sismik kaynağı olan Doğanşehir Fayı boyunca konumlandığından, yeni yapılanmanın bu fay zonunun dışına çekilmesi hayati derecede önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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